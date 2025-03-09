В пылесборнике на заводе поставщика Toyota произошел взрыв.

RAV4 — крайне важная модель для Toyota, особенно в Америке. Там в 2024 году этот автомобиль обошёл Ford F-150 и стал самым продаваемым. Это одна из главных «дойных коров» японского автопроизводителя, но её выпуск приостанавливается на неопределённый срок. Toyota объявила о паузе в производстве RAV4 в Японии.

По данным Toyota, выпуск RAV4 будет остановлен 10 марта после недавнего инцидента с одним из крупнейших поставщиков автопроизводителя — Chuo Spring Co. Компания закроет одну из двух линий на заводе Takaoka, где собирают RAV4 и доступный по всему миру Harrier. Ещё две линии будут закрыты на заводе Toyota Industries Corp., который также занимается сборкой RAV4, сообщает Automotive News.

Инцидент в Chuo Spring Co. произошёл 6 марта. Взрыв, по имеющимся данным, произошёл в пылесборнике, есть жертвы. Toyota на следующий день объявила о приостановке производства. Причина взрыва пока не ясна, но он серьёзно затронул внутреннюю цепочку поставок Toyota. Toyota является крупнейшим акционером Chuo Spring Co.

Это не первый взрыв на данном заводе. В октябре 2023 года подобный инцидент в Chuo Spring Co. привёл к остановке 13 линий на 8 заводах Toyota. Компания производит пружины шасси, прецизионные пружины, тросы управления и другие автомобильные детали, так что сбои в её работе сильно влияют на сроки выполнения заказов клиентов.

Toyota пока не знает, как приостановка производства отразится на поставках RAV4 и Harrier, но рассматривает возможность компенсации объёмов. «На данный момент мы не можем дать чёткого прогноза по влиянию на объёмы производства», — заявил представитель Toyota. Автопроизводитель пересмотрит ситуацию 10 марта.

Хотя большинство Toyota RAV4, продаваемых в США, собираются в Северной Америке, значительная их часть импортируется из Японии. В частности, это касается RAV4 Plug-In Hybrid, ранее известного как RAV4 Prime. В 2024 году 21% всех проданных в Америке RAV4 были собраны в Японии. В прошлом году Toyota реализовала 475193 экземпляра компактного кроссовера, что превысило совокупные продажи Tacoma и Tundra.