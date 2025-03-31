Apple хочет производить в Индии четверть айфонов

Число произведённых в Индии iPhone, по прогнозам, в этом году вырастет в два с лишним раза. Apple стремится и дальше снижать зависимость от Китая, сообщает местное издание. Ключевой сборщик iPhone, компания Foxconn, якобы проводит испытания, чтобы убедиться, что сможет нарастить объёмы производства, соблюдая строгие стандарты качества Apple, на своём новом заводе в стране.

Подавляющее большинство iPhone в мире производится в Китае, однако Apple уже много лет работает над тем, чтобы сделать Индию своей второй по величине производственной базой. Apple постепенно наращивала производство — от iPhone SE до новейших флагманских моделей. Ранее сообщалось, что компания поставила цель производить 25% iPhone в Индии к 2027 году.

Правительство Индии активно поддерживает этот процесс, предлагая налоговые льготы на импортируемые комплектующие в рамках инициативы Made in India. Китайские власти, как утверждается, намеренно мешают этим планам.

Издание Economic Times сообщает, что Foxconn откликнулась на запрос Apple значительно увеличить производство iPhone в стране, построив для этого новый завод в Бангалоре.

Foxconn планирует выпустить 25–30 млн iPhone на своих индийских заводах в этом году, что более чем вдвое превышает объёмы прошлого года, сообщили осведомлённые источники.

«В прошлом году компания собрала около 12 млн iPhone в Индии, — сказал один из собеседников. — Но с быстрым развитием их предприятия в Бангалоре они поставили перед собой гораздо более амбициозные цели в соответствии с курсом Apple на укрепление присутствия в Индии».

Сообщается, что сборщик начал ограниченные испытания три или четыре месяца назад и сейчас сосредоточен на том, чтобы обеспечить соответствие стандартам качества при выходе завода на полную мощность. Аналитики утверждают, что эти числа совпадают с их собственными оценками и что компания из Купертино идёт к достижению цели — 25% производства iPhone в Индии уже к следующему году.