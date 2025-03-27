Apple оснастит iPhone 17 Pro поддержкой записи 8K видео и новым 48-мегапиксельным телеобъективом, чтобы заменить профессиональные камеры для видеоблогеров

По данным инсайдеров, Apple готовит серьезное обновление камеры для iPhone 17 Pro, которое должно привлечь внимание видеоблогеров. Основным нововведением станет поддержка записи видео в разрешении 8K, что станет значительным шагом вперед по сравнению с текущими 4K-возможностями iPhone 16. Источник Fixed Focus Digital утверждает, что новая функция определенно появится в следующем поколении смартфонов.

Ключевым элементом для реализации 8K-съемки станет обновленный 48-мегапиксельный телефотообъектив. В текущей линейке iPhone 16 Pro основной и сверхширокоугольный модули уже имеют 48-мегапиксельные сенсоры, но телеобъектив ограничен 12 мегапикселями. Поскольку для записи 8K требуется минимум 33 мегапикселя, отсутствие полноценного 48-мегапиксельного телеобъектива могло стать причиной, по которой Apple не стала внедрять эту функцию в текущем поколении.



Интересно, что Apple не будет первопроходцем в этой области - флагманы Samsung Galaxy S25 Ultra и Google Pixel 9 Pro уже предлагают съемку 8K, хотя Google использует для этого ИИ-апскейлинг. Однако традиционно видео с iPhone считается эталонным по качеству среди смартфонов, поэтому реализация 8K от Apple может стать новым отраслевым стандартом.



Аналитик Марк Гурман подтвердил, что Apple активно работает над улучшением видеовозможностей iPhone 17 Pro, стремясь переманить создателей контента с профессиональных камер на смартфоны. Компания последовательно расширяет функционал камеры, добавляя такие режимы как Action, LOG-видео, Cinematic mode и запись в Dolby Vision. Внедрение 8K станет логичным завершением этого процесса.



Хотя не все видеоблогеры нуждаются в таком высоком разрешении, возможность съемки в 8K дает больше свободы при постобработке, включая кадрирование без потери качества. Для Apple это стратегический шаг, позволяющий укрепить позиции iPhone как универсального инструмента для создания профессионального контента. Ожидается, что iPhone 17 Pro выйдет осенью 2025 года, и к тому времени мы получим больше подробностей о новых камерах.