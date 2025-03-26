Экраны аппаратов iPhone 17 станут более совершёнными с помощью Samsung

Ряд эксклюзивных улучшений, которые ранее были доступны только для более дорогих моделей iPhone Pro, ожидаются во всех моделях серии iPhone 17, включая базовую и ультратонкий флагман Air. Ранее сообщалось, что все четыре модели будут оснащены технологией LTPO OLED, которая обеспечит поддержку ProMotion. Новый отчёт утверждает, что эти устройства также получат новые дисплеи M14, при этом Samsung будет эксклюзивным поставщиком. Сам южнокорейский производитель ещё не использует эту технологию, поскольку его топовая модель Galaxy S25 Ultra поставляется с предыдущей версией M13.

Обновление до OLED M14 уже присутствует на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. По информации издания ETNews, Samsung предоставит эту панель с намерением установить её на все модели iPhone 17. В отчёте не уточняется, почему Apple сокращает количество эксклюзивных улучшений для версий Pro. Это может быть связано с тем, что поставки показывают спад, несмотря на предоставление пользователям дополнительных стимулов потратить больше денег на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

С появлением OLED M14 даже на iPhone 17 и iPhone 17 Air покупатели, которым iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max не по карману, всё равно смогут получить самые современные экраны. О существовании M14 ранее упоминал инсайдер Jukanlosreve. Самым очевидным преимуществом технологии является то, что она улучшает эффективность слоя с синим излучением. Это преимущество помогает повысить уровень яркости на 30% по сравнению с более старыми дисплеями M13, а также увеличивает срок службы.

Ожидается, что Samsung получит огромные выгоды, став эксклюзивным поставщиком панелей OLED M14. В отчёте оценивается, что корейский производитель поставит Apple до 90 млн единиц в этом году. Единственным недостатком использования более продвинутых дисплеев является то, что их производство обходится дороже. Пока неясно, возьмёт ли Apple на себя дополнительные расходы на производство или поднимет цены.