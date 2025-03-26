Цена будущего складного iPhone предъявляет высокие требования к нему

Apple планирует выпустить свой складной iPhone в следующем году. Последние отчёты указывают на то, что его цена будет значительно выше, чем у конкурентов. Складной iPhone станет инновацией для компании, и его успех будет зависеть от программного обеспечения, которое сможет эффективно использовать и обрабатывать больший экран. Согласно новому отчёту, складной iPhone от Apple может быть представлен «не раньше 2026 года» с внушительной ценой около $2000.

Марка Гурмана прокомментировал это в своём последнем выпуске Power On, в котором обсуждались планы Apple по запуску своего первого складного iPhone. Ранее сообщалось, что компания может выйти на рынок складных устройств уже в следующем году, а его последние комментарии дают больше ясности по поводу планов Apple. Хотя на этом этапе ещё нет полной уверенности, все последние слухи и отчёты указывают на то, что компания представит свой первый складной iPhone с ценой, значительно превышающей стоимость текущих моделей.

Другой известный аналитик, Джефф Пью, утверждает, что складной iPhone Apple недавно вошёл в стадию New Product Introduction (NPI) на Foxconn, и массовое производство устройства начнётся во второй половине 2026 года. Это означает, что мы можем увидеть устройство в конце 2026 года или в первой половине 2027 года — если только Apple не решит немного подождать.

Что касается цены, то, по словам Гурмана, первый складной iPhone от Apple будет стоить около $2000. Ранее в исследовательских материалах Barclays Bank для инвесторов сообщалось, что устройство в США может стоить до $2300, что значительно дороже складных устройств от Samsung. Пока неизвестно, оправдает ли устройство такую цену своими функциями. Если информация верна, то Apple может работать над созданием самого дорогого iPhone на сегодняшний день.

Прошлые отчёты и слухи также предполагали, что складной iPhone от Apple будет похож на линейку Galaxy Z Fold, а не на серию Flip, с внутренним экраном размером 7,8 дюйма. Apple нужно предложить гибридный опыт между iOS и iPadOS, особенно с точки зрения возможностей многозадачности, чтобы рассчитывать на успешные продажи.