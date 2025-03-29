Hyundai показывает прототип нового электрического внедорожника

Китай является огромным рынком для автопроизводителей, но желающим получить свою долю приходится конкурировать с местным гигантом BYD. Hyundai верит, что способна на это. В настоящее время компания готовит новый электромобиль для китайского рынка через своё партнёрство с Beijing Automotive Group (известной как BAIC благодаря своему прежнему названию — Beijing Automotive Industry Corporation). Beijing Hyundai опубликовала тизер своего нового, пока безымянного, замаскированного прототипа внедорожника, проходящего испытания в условиях холодной погоды. Несмотря на камуфляж, ясно, что у электромобиля Beijing Hyundai есть особый стиль, отличающий его от международных моделей.

Скорее всего, новый электромобиль построен на глобальной электрической модульной платформе Hyundai (E-GMP). Эту платформу использует и Kia для своих электромобилей. Она поддерживает батареи ёмкостью до 110,3 кВтч и может оснащаться как одним, так и двумя двигателями. Конфигурация с одним двигателем и батареей 110,3 кВтч может предлагаться либо для увеличенного запаса хода, либо для высокой производительности. В настоящее время партнёрство Beijing Hyundai продаёт только глобальные модели Hyundai с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), включая Elantra, Santa Fe, Sonata и Tucson, а также совместные модели с ДВС, такие как семиместный внедорожник Custo, седан Lafesta, расположенный в линейке между Elantra и Sonata, и компактный кроссовер Mufasa.

Интересно, что новый электромобиль отличается от других автомобилей Hyundai своим дизайном, включая светодиодные задние фонари во всю ширину кузова и высоко расположенные фары в стиле Kia. То, как Beijing Hyundai демонстрирует новый электромобиль в эффектных заносах, намекает на его позиционирование как спортивного кроссовера. Это логично, если новый центр исследований и разработок в Шанхае, отвечающий за создание автомобиля, хочет громко заявить о себе с самого начала и привлечь внимание.

На данный момент информации крайне мало, так что остаётся пространство для догадок. Самая очевидная — возможность того, что перед нами совершенно новый Ioniq 8. Однако это кажется маловероятным, хотя нет причин, по которым шанхайский R&D-центр не мог бы создать глобальную модель. Вряд ли Hyundai допустила бы утечку информации о Ioniq 8 через Китай, ведь компания наверняка захочет сделать громкую премьеру, когда автомобиль будет представлен.