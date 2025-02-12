Hyundai анонсировала на родине модель Casper Electric Cross

Компания Hyundai показала новый продукт для южнокорейского рынка — кроссовер Casper Electric Cross. Этот микро-кроссовер может кому-то показаться знакомым, поскольку он почти идентичен Inster Cross для покупателей начального уровня в Европе. Крупные чёрные накладки, переработанный передний бампер и уникальные колёса с шестью спицами отличают Casper Cross от его собратьев. Эта модель не предназначена для США и других регионов.

Casper Electric Cross включает в себя несколько функций и характеристик, которые являются опциональными у других членов семейства электромобилей. Базовая батарея на 49 кВт⋅ч из никель-кобальт-марганцевого состава является стандартной вместо батареи на 42 кВт⋅ч. Светодиодные фары и 17-дюймовые колёса также идут в комплекте, что немного улучшает Cross по сравнению с другими версиями Casper Electric. Однако, несмотря на внешний вид внедорожника, у него те же механические компоненты, что и у его собратьев, то есть передний привод и компактная посадка.

Hyundai предложит Casper Electric Cross с несколькими аксессуарами в стиле внедорожника, включая крытую корзину для багажника. Благодаря высокому и узкому силуэту, Casper Electric Cross имеет достаточно места внутри для четырёх человек.

С батареей на 49 кВт⋅ч, которая передаёт энергию на 113-сильный передний электродвигатель, Casper Electric Cross может проехать 285 километров на одном заряде. Это немного меньше, чем могут проехать менее мощные версии Casper Electric с той же батареей. Тем не менее, для автомобиля, предназначенного в первую очередь для города, это нормальные показатели.

Hyundai Casper Electric Cross стоит от $21950. Это примерно на $3000 дороже самой базовой версии Casper Electric.