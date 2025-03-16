Названы самые безопасные автомобили по версии IIHS

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) объявил список победителей награды Top Safety Pick. Многие автопроизводители могут похвастаться несколькими наградами в этом году. Однако ни один из них не добился лучших результатов, чем Hyundai Motor Group. Объединив бренды Hyundai, Kia и Genesis, корейский автопроизводитель получил 12 из 48 наград Top Safety Pick и Top Safety Pick+. 11 из них удостоились высшей награды. Лишь Genesis G90 получил более низкую награду Top Safety Pick.

Genesis

GV60

GV70

Electrified GV70

GV80

G90

Hyundai

Ioniq 5

Ioniq 6

Kona

Santa Fe

Tucson

Kia

EV9

Telluride

Hyundai и Genesis получили большинство наград. Это особенно важно для Genesis, так как представлена почти вся его линейка. Исключением стали только G70 и G80, как в обычной версии, так и в электрической. Автомобили Hyundai на платформе E-GMP также показали отличные результаты. Hyundai Ioniq 5 и Ioniq 6, Kia EV9 и Genesis GV60 получили награды.

Некоторые автомобили получили награды, а их похожие версии — нет. Например, Kia Telluride получил награду, а его аналог Hyundai Palisade — нет. Причина — плохой результат в краш-тесте с частичным перекрытием из-за недостаточной защиты пассажиров на заднем ряду. IIHS недавно обновил этот тест, включив в него проверку безопасности второго ряда, и теперь для получения награды требуется высокий результат в этой категории.

Некоторые седаны Genesis не получили наград. В случае с G70 он ещё не проходил обновлённые тесты. Пока этого не произойдёт, награды он не получит. Относительно G80 с ДВС представитель IIHS сообщил, что из-за изменения ремней безопасности его пришлось тестировать заново. Новые испытания показали худшие результаты для пассажиров на заднем ряду, что повлияло на итоговую оценку. Новый рейтинг Marginal исключил его из списка награждённых.

Что касается Electrified G80, изменение ремней безопасности могло затронуть и его. Награды выдаются только моделям 2025 года, и организация пока не опубликовала результаты для версии 2025 года.