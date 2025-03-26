Некоторые кроссоверы Nissan и Infiniti не могут остановиться из-за проблем с тормозами

2025 год начался для автопроизводителя Nissan не лучшим образом. Провалившиеся переговоры о слиянии, модельный ряд, в котором не хватает всё более популярных гибридов, и падающие продажи — компании необходимо, чтобы её продукты изменили ситуацию. Но теперь и новые модели подвели Nissan, вынудив компанию объявить отзыв трёх кроссоверов 2025 модельного года под брендами Nissan и Infiniti: Murano, Pathfinder и QX60.

Национальная администрация безопасности дорожного движения США объявила об отзыве моделей 2025 года из-за серьёзной проблемы, которая может привести к отказу передних тормозов. Отзыв затрагивает 1430 произведённых автомобилей. Японский автопроизводитель уже заявил, что устранил проблему на производственной линии, приведшую к отзыву, так что больше автомобилей с такой неисправностью быть не должно.

В отзыве проблема описана следующим образом: «Из-за производственной ошибки поставщика, которая уже была устранена, одна или обе передние тормозные скобы могут обладать сниженной прочностью и могут сломаться».

Таким образом, риск заключается в следующем: «Если одна или обе передние тормозные скобы выйдут из строя, это может привести к снижению эффективности торможения и несоответствию определённым требованиям FMVSS 135 «Тормозные системы лёгких транспортных средств», что увеличивает риск аварии». Ранее на Ferrari подали в суд за неисправные тормоза, а у Mercedes S-Class были проблемы с остановкой, так что эта неисправность не является проблемой только обычных автомобилей.

У клиентов, автомобили которых попали под отзыв и столкнулись с этой проблемой, на панели приборов может загореться индикатор «Малый уровень тормозной жидкости». Nissan и Infiniti с 9 мая начнут уведомлять владельцев Nissan и Infiniti о том, что их автомобили отзываются, начиная с 9 мая. Им будет предложено доставить автомобиль к сертифицированному дилеру для проведения ремонта, который займёт около часа после осмотра переднего тормозного узла.

Это первый отзыв обновлённого Nissan Murano 2025 года. Наличие в этом списке Pathfinder и QX60 только подтверждает, что передний тормозной узел этих кроссоверов достаточно универсален для нескольких моделей, поскольку, судя по всему, является общей деталью от одного поставщика сразу для трёх разных кроссоверов. Все три модели собираются на заводе Nissan Smyrna Assembly Plant в Теннесси.