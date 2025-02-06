Предложение Honda превратить Nissan в полностью принадлежащую ей дочернюю компанию не нашло понимания.

Предлагаемое слияние на сумму $58 млрд, которое могло бы создать четвёртого по величине автопроизводителя в мире, оказалось на грани краха. Honda неожиданно предложила превратить Nissan в полностью принадлежащую ей дочернюю компанию, сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

Два конкурента объявили о начале переговоров по объединению в декабре. Спустя чуть более 40 дней переговоры уже зашли в тупик, поскольку Honda столкнулась с давлением со стороны акционеров и внутренним давлением, требовавшим полного контроля над Nissan для вывода проблемного автопроизводителя из кризиса.

Последнее предложение, переданное Nissan в выходные, отклоняется от первоначального плана по созданию совместно управляемой холдинговой компании — структуры, которая позволила бы сохранить бренд Nissan и его управленческую автономию. Напряжённость возникла на ранних этапах переговоров, когда стороны столкнулись с разногласиями по поводу долевого соотношения и оценки их активов, сообщили знакомые с ходом переговоров источники.

Руководители Nissan были ошеломлены новым предложением — оно было представлено как ультиматум «принимаете или уходите», но окончательного ответа компания пока не дала, рассказали источники. Несмотря на критическую реакцию на новое предложение Honda на заседании совета директоров Nissan в среду днём, окончательного решения о прекращении переговоров о слиянии принято не было. Официальное объявление, вероятно, состоится только на следующей неделе, сообщили два осведомлённых источника.

Один из приближённых к Nissan людей заявил, что считает резкое и «агрессивное» изменение позиции Honda признаком того, что компания ищет способ выйти из переговоров о слиянии.

На прошлой неделе французская Renault, владеющая 36% акций Nissan, призвала своего японского партнёра договориться о повышении премии за свою долю в связи с тем, что контроль переходит к Honda. Renault также оказала давление на Nissan, требуя не затягивать переговоры, поскольку ей самой необходимо сосредоточиться на восстановлении бизнеса.

Первоначально Nissan позиционировал сделку как «слияние равных», чтобы убедить внутренние группировки в необходимости интеграции с Honda. Близкие к Renault источники заявили, что по сути это было установление контроля Honda.

Слабые финансовые показатели Nissan привели к тому, что его рыночная капитализация упала до одной пятой от стоимости Honda, что сместило баланс сил в переговорах.

Переговоры также начались после того, как в конце прошлого года тайваньский контрактный производитель iPhone, компания Foxconn, обратился к Renault с предложением приобрести часть её доли в Nissan. Renault постепенно сокращала свою долю в Nissan после реструктуризации их 25-летнего альянса в 2023 году.

Акции Nissan в среду выросли на 7%, а акции Honda — на 3,5% после того, как японские СМИ впервые сообщили о новом предложении.

Во время пресс-конференции, посвящённой переговорам о слиянии в декабре, глава Honda Тосихиро Мибе заявил, что структура холдинговой компании необходима для защиты обоих брендов, даже если на начальном этапе Honda возьмёт на себя ведущую роль. Он неоднократно предупреждал, что слияние состоится только в том случае, если Nissan успешно реализует план выхода из кризиса, включающий сокращение производственных мощностей на 20% и увольнение 9000 сотрудников.

В среду Honda и Nissan заявили, что изначально планировали завершить переговоры и объявить о направлении интеграции менеджмента к концу января, но теперь этот срок перенесён на середину февраля.