Nissan может отказаться от сделки с Honda в пользу технологической компании

Переговоры о партнёрстве между Honda и Nissan, похоже, заходят в тупик, согласно данным внутренних источников, знакомых с ситуацией. После того как стало известно, что Honda может рассматривать Nissan не как партнёра, а как дочернюю компанию, последняя начала оценивать возможность сотрудничества с другими компаниями, включая Foxconn — тайваньскую технологическую фирму, производящую айфоны. Такое совместное предприятие могло бы помочь Nissan создать современный автомобиль, определяемый программным обеспечением, например электрический кроссовер Kia EV9.

По данным Reuters со ссылкой на анонимные источники, генеральный директор Nissan Макото Учида встретился с генеральным директором Honda Тосихиро Мибе, чтобы отказаться от предлагаемого партнёрства между компаниями. Nissan и Honda изначально рассматривали возможность слияния в конце прошлого года, но отношения первой с Renault, похоже, усложнили сделку. Кроме того, Nissan владеет 24% Mitsubishi, и этот автопроизводитель, очевидно, не проявил интереса к слиянию с Honda, даже несмотря на то что генеральный директор Такао Като в декабре появился на сцене вместе с Учидой и Мибе, чтобы объявить о предполагаемом слиянии.

Поскольку альянс с Honda, похоже, распадается, Nissan ищет других партнёров, уделяя особое внимание технологическим компаниям. Foxconn прежде уже обращалась к Nissan с предложением о партнёрстве, но тогда оно было отвергнуто. Однако теперь, похоже, все разногласия улажены. Помимо возможностей массового производства, Foxconn обладает развивающимся отделом исследований в сфере электромобилей, что может быть полезно для Nissan. В свою очередь, автопроизводитель получит возможность сотрудничества с настоящими экспертами в области технологий при создании следующего поколения электромобилей и других машин, зависящих от программного обеспечения.

Nissan и Honda отказались комментировать закрытые переговоры, подчеркнув, что детали слияния — включая сам факт его возможного осуществления — будут раскрыты в середине месяца. Однако если партнёрство не состоится, Nissan придётся принять меры жёсткой экономии, чтобы обеспечить своё выживание в следующем году. Автопроизводитель уже объявил о сокращении производства и увольнении 9 000 сотрудников, а также о том, что Учида урезал свою зарплату вдвое, пытаясь удержать компанию на плаву.

Кроме того, Nissan разрешает своим дилерам рекламировать крупные скидки, ранее запрещённые. Даже несовершенный, но весёлый Nissan Z продаётся по бросовым ценам, что резко контрастирует с его первым годом выпуска, когда дилеры устанавливали наценки в $50 000 и более. Компания также продаёт самый дешёвый новый автомобиль в Америке — седан Versa, который делает ставку на низкую цену (и стандартную систему автоматического экстренного торможения) для обеспечения стабильных продаж. Тем не менее если Nissan в ближайшее время не найдёт нового партнёра, ему, возможно, придётся окончательно покинуть рынок.