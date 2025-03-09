Во вторник будет обсуждаться вопрос о замене генерального директора Nissan

Автопроизводитель Nissan находится в глубокой яме, и с каждым месяцем ситуация только ухудшается. В феврале переговоры о слиянии с Honda провалились. Однако генеральный директор Nissan Макото Утида, признавая, что компания не может выжить без посторонней помощи, теперь обвиняет Honda в завышенных требованиях.

«В текущей ситуации Nissan сложно конкурировать в одиночку, поэтому мы серьёзно обсуждали предложение Honda, — сказал он. — Мы не были уверены, что независимость Nissan будет сохранена и наш потенциал полностью раскрыт, если компания станет стопроцентнойдочкой» Honda».

Без масштабной реструктуризации, нового руководства и огромных вложений у Nissan почти нет шансов выжить как автопроизводитель. В нынешней ситуации стать «дочкой» крупной компании лучше, чем прекратить существование. Некоторые полагают, что к этому положению привели ошибки в управлении и отсутствие дальновидности.

В частности, Nissan упустил гибриды и решил сразу переходить на электромобили. Honda выразила готовность вернуться к переговорам, но для этого Утида должен уйти в отставку.

Согласно недавним сведениям от Nikkei, представитель Nissan заявил: «Я не знаю, будет ли это стопроцентное поглощение, но обсуждение движется в сторону принятия инвестиций Honda». Также отмечается, что «мнения среди потенциальных преемников расходятся».

Это говорит о том, что давление на Утиду с требованием уйти с поста президента стало серьёзным. Однако сам Утида заявляет:

«Окончательное решение за комитетом по назначениям, советом директоров и акционерами. Но моя ответственность — остановить падение Nissan и навести порядок. Насколько я чувствую, мне нужно предложить путь выхода из кризиса. Однако, если скажут "Нам больше не нужен Утида", я не буду цепляться (за пост)».

Комитет по назначениям собрался 6 марта, так что вскоре станет ясно, каким будет следующий шаг Nissan. Если события развернутся так, как ожидается, Утида может подать в отставку уже на следующей неделе.

По данным Reuters, вопрос о замене гендиректора обсуждается уже 11 марта. Среди кандидатов рассматриваются финансовый директор Жереми Папен и директор по планированию Иван Эспиноса. Однако оба связаны с просчётами Утиды. Вероятно, появятся и другие претенденты, а возможно, будет назначен временный руководитель, чтобы Nissan смог найти полноценную замену.

Новый гендиректор может открыть Nissan новые перспективы. Появились слухи о заинтересованности в инвестициях со стороны тайваньского гиганта электроники Foxconn. Эту компанию сейчас возглавляет бывший топ-менеджер Nissan. В японских СМИ упоминается имя Дзюн Сэки как фигуры, способной объединить Honda, Mitsubishi и Foxconn в четырёхстороннюю сделку.

Foxconn активно выходит на рынок электромобилей. Компания выпускает машины для бренда Luxgen и планирует начать производство собственного электромобиля Foxtron Model C уже в этом году.