Новые электрические фургоны Mercedes будут лучше защищены от непогоды

Всё ближе становится появление следующего поколения электрических фургонов Mercedes-Benz. Они придут на смену нынешним электрическим фургонам, таким как eSprinter. Компания завершила зимние испытания и решила опубликовать несколько снимков своих прототипов. Хотя фотографии не раскрывают многого, Mercedes подтвердил пару новых функций своих самых практичных электромобилей.

Первая новая функция фургонов — полный привод. Ни один из нынешних электрических фургонов Mercedes этого не предлагает. Компактный eCitan и среднеразмерный eVito (также известный как V-Class и Metris) имеют только передний привод, а крупный eSprinter — только задний. Скорее всего, это означает, что новые фургоны будут оснащаться не одним, а двумя электродвигателями — по одному на каждую ось. Это также должно позволить Mercedes предложить больше мощности, а не только улучшенное сцепление. Вероятно, компания оставит и версии с одним двигателем как более доступные по цене варианты.

Другая подтверждённая Mercedes функция — система подруливания задних колёс. Компания уже применяла такую технологию в разных моделях, от AMG GT до нынешнего S-Class. Эти системы никогда не были столь радикальными, как на GMC Hummer EV или Tesla Cybertruck, но всё же улучшали манёвренность в узких местах, поворачивая задние колёса в противоположном направлении. Для потенциально длинных автомобилей, таких как фургоны, это может быть преимуществом, особенно на узких европейских улицах.

Все новые электрические фургоны Mercedes будут построены на одной платформе VAN.EA. Позднее появятся версии с двигателем внутреннего сгорания на базе платформы VAN.CA. Хотя в линейке будет три размера фургонов, пока компания показала только один вариант. Его размеры и форма напоминают Vito, V-Class и Metris. Пока речь идёт только о пассажирских версиях, ориентированных на частных клиентов, а не на коммерческих покупателей, но появление коммерческих вариантов неизбежно.

Mercedes также говорил о создании сверхроскошных электрических фургонов. Их популярность растёт во всём мире благодаря просторности и премиальным опциям, которые не умещаются в другие автомобили, а также менее заметному присутствию на дорогах по сравнению с крупными внедорожниками. Среди компаний, предлагающих премиальные фургоны, — Lexus, Volvo и Buick.