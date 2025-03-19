Смартфон Honor 400 Lite появился на сайте продавца

Грядущий смартфон Honor, модель Honor 400 Lite, появился в сети благодаря размещению на сайте венгерского ритейлера Connextion. Публикация раскрывает официальные изображения устройства в трёх цветовых вариантах, позволяя рассмотреть его дизайн и некоторые ключевые детали. Хотя Honor ещё официально не анонсировала смартфон, его появление в розничных списках намекает на скорый запуск.

На изображениях Honor 400 Lite показан с вырезом на экране. Сзади у него двойная камера и светодиодная вспышка, расположенная в верхнем левом углу. На правом торце смартфона находятся регулятор громкости, кнопка питания и кнопка камеры, как у iPhone.

Согласно описанию, Honor 400 Lite получит экран с диагональю 6,7 дюйма, поддержку 5G и конфигурацию памяти 8 ГБ + 256 ГБ. Как и предшественник, устройство, скорее всего, будет оснащено экраном OLED. Недавно Honor 400 Lite увидели в базе данных Google Play Console, где были указаны процессор MediaTek Dimensity 7025 и Android 15.

Сзади аппарат получит основную камеру на 108 Мп. На данный момент информации о фронтальной камере, аккумуляторе и возможностях зарядки нет.

Венгерский ритейлер указал Honor 400 Lite в цветах Black, Silver и Turquoise. Согласно описанию, версия 8 ГБ + 256 ГБ оценена в $380. Пока компания готовит Honor 400 Lite для глобального рынка, она также работает над серией смартфонов Honor 400 для Китая.

Согласно недавней утечке, Honor 400 получит OLED-экран диагональю 6,5 дюйма с разрешением 1,5K и процессор Snapdragon 7 Gen 4, тогда как Honor 400 Pro может получить больший OLED-экран на 6,69 дюйма с разрешением 1,5K и Snapdragon 8 Gen 3.