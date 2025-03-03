Honor 400 Pro ждут ближе к маю с размером экрана 6,78 дюйма

В прежней утечке известный инсайдер Digital Chat Station назвал характеристики экранов будущих смартфонов Honor 400 и 400 Pro. Теперь он сообщил о них ещё кое-что. Хотя он не уточнил название устройства, речь может идти о Honor 400 Pro.

Прошлая утечка данных говорила, что серия Honor 400 будет включать две модели. Одна из них получит 6,5-дюймовую плоскую панель OLED с разрешением 1,5K. Более крупная модель может выйти с 6,78-дюймовым изогнутым экраном с ультратонкими рамками со всех четырёх сторон. В утечке также говорилось, что оба телефона будут работать на процессоре Snapdragon 7 Gen 4 (SM7550) и с батареей ёмкостью около 7000 мАч.

Новая утечка утверждает, что телефон Honor на Snapdragon 7 Gen 4 получит панель LTPS с разрешением 1,5K. Он добавил, что инженерный прототип устройства оснащён батареей ёмкостью 7800 мАч.

В комментариях к тому же посту в Weibo он упомянул, что утечка не касается Honor 400, так как это компактный, лёгкий телефон с плоским дисплеем, косвенно намекая, что рассматриваемое устройство имеет больший экран с изогнутым дизайном.

Хотя другие детали серии Honor 400 остаются неизвестными, ожидается, что она будет официально представлена в Китае к маю. Предполагается, что линейка 400 будет конкурировать с сериями Oppo Reno 14 и Vivo S21, которые также должны выйти в Китае примерно в то же время.