Результаты Lexus оказались лучшими за 35 лет

Бренд Lexus показал выдающиеся результаты продаж за 2024 год — лучшие за 35 лет присутствия на американском рынке. Как и его более распространённый сородич Toyota, Lexus доминирует в сегменте премиальных японских автомобилей, где соперниками являются Acura и Infiniti. Более того, марка люксовых автомобилей продала столько автомобилей, что она единственная из трёх брендов показала рост продаж на 7,9% по сравнению с 2023 годом. Помогли в этом RX Hybrid и масштабное продвижение гибридных моделей Lexus.

С появлением LX Hybrid все модели Lexus в США теперь предлагают гибридные варианты. Lexus продал 123 035 электрифицированных автомобилей в США, включая полностью электрический RZ. Это более трети от общего объёма продаж компании в 2024 году, который составил 345 669 единиц. RX возглавил рейтинг как по общим продажам, так и по электрифицированным моделям, став главным активом Lexus.

В отличие от стратегии Lexus, Acura и Infiniti отказались от предыдущих гибридных предложений, не показав очевидных перспектив на будущее. Отсутствие гибридных вариантов и сокращение модельного ряда предвещали проблемы для Acura и Infiniti. Первая продала всего 132 367 автомобилей, вторая — 58 070. Оба бренда зафиксировали снижение продаж не менее чем на 9,2% по сравнению с прошлым годом.

Ранее Acura объявила, что пропустит гибридные модели и сразу перейдёт к электромобилям. Это проявилось в ZDX, но новая модель, которая пополнит её модельный ряд в 2025 году, будет ADX. Это практически кроссовер-версия автомобиля с ДВС Integra. Infiniti ещё далеко от выпуска новой полностью электрической модели, за исключением предварительной Vision Qe Concept. Возможно, компания попытается составить конкуренцию Lexus RX с новым QX65 и электрифицированным кроссовером.

На данный момент у Acura есть шанс побороться с Lexus в плане своих электромобилей. Acura ZDX, который поступил к клиентам в этом году, не сильно отстаёт от Lexus RZ, продав 7 391 экземпляр против 9 697 у последнего. Остаётся наблюдать за тем, станет ли конкуренция между этими полностью электрическими моделями более напряжённой в этом году. Lexus уже нанёс первый удар, представив более доступные варианты, а затем значительно снизив цену на RZ.