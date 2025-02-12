Спортивная модель Toyota Celica может вернуться после многих лет отсутствия

Появление нового компактного, спортивного и японского автомобиля становится всё ближе. Toyota ничего не подтверждает, но появляется всё больше свидетельств того, что возвращение Celica, вероятно, под именем GR Celica, произойдёт скорее раньше, чем позже. Очередной намёк пришёл из патентного ведомства: Toyota подала заявку на защиту названия, которое ставит предполагаемый спорткар в одну линейку с GR Supra, GR Corolla и GR86.

Toyota зарегистрировала товарный знак Celica не в Японии, США или ЕС, а в Бразилии. Это может означать, что Toyota планирует использовать название для модели, предназначенной исключительно для Южной Америки, или может свидетельствовать о том, что модель будет достаточно доступной, чтобы предлагаться также в Японии, США и ЕС.

Toyota уже владеет товарным знаком Celica в этих регионах. Например, в США он до сих пор активен. Toyota повторно подала заявку на него несколько лет назад, и в 2021 году он был одобрен. В Бразилии Toyota зарегистрировала не просто Celica, а GR Celica, включив её в линейку Gazoo Racing — собственного бренда компании.

В ноябре прошлого года вице-президент Toyota положил конец спекуляциям вокруг Celica. Главный технический директор и вице-президент по среднеразмерным моделям Хироки Накадзима заявил со сцены на одном из мероприятий: «Мы делаем Celica». Тот факт, что Toyota продолжает регистрировать новые товарные знаки, делает запуск Celica всё более вероятным — и всё более скорым.

Toyota впервые представила Celica в 1970 году. Автомобиль первого поколения был двухдверным купе с жёсткой крышей, стильным по меркам японских автомобилей того времени, а также спортивным. Он был чем-то вроде ответа Toyota на Mustang, появившись в момент, когда популярность «пони-каров» росла.

Производство Celica завершилось в 2006 году — последним поколением стала угловатая седьмая версия. В 1980-х Celica перешла с заднего привода на передний, но при этом оставалась доступным спортивным купе — сегментом, который сегодня практически исчез из автосалонов. Ближайшая по духу новая модель — Honda Prelude, ещё один автомобиль, возвращающийся после долгого отсутствия, но пока не поступивший в продажу.