Энергоэффективность Apple M3 Ultra уступает M4 Max

Один из самых быстрых процессоров Apple, M3 Ultra, протестировали в обновлённом компьютере Mac Studio. Одним из главных преимуществ чипа стала энергоэффективность благодаря архитектуре ARM вместо x86, которая до сих пор используется в десктопных процессорах. Это позволило M3 Ultra потреблять меньше энергии, чем любой другой процессор, при этом затрачивая на 55% меньше мощности по сравнению с самым экономичным чипом среди x86.

На портале Ars Technica протестировали Mac Studio в многочисленных тестах, чтобы оценить производительность и эффективность M3 Ultra. Особенно интересным оказался уровень энергопотребления, поэтому внимание привлекли испытания в HandBrake. Этот тест с открытым исходным кодом нагружает и CPU, и GPU. В среднем чип Apple потребляет около 77,3 Вт, что немного выше, чем у M4 Max, который потребляет 50,2 Вт.

За исключением M4 Max, M3 Ultra тратит меньше энергии, чем любой другой высокопроизводительный x86-десктопный процессор. Самым экономичным среди них оказался 16-ядерный 32-поточный AMD Ryzen 9 7950X с показателем 172,6 Вт. Intel Core Ultra 285K потребляет 186,5 Вт, а Core i9-14900K достигает 233,6 Вт. Данные о мощности были получены с помощью программ для мониторинга HWInfo и powermetrics. Однако возможна небольшая погрешность, а максимальная точность достигается только при измерениях мультиметром, подключённым к розетке.

Даже если эти цифры не абсолютно точны, M3 Ultra всё равно остаётся крайне эффективным процессором, который способен разгромить конкурентов как в однопоточных, так и в многопоточных задачах. В Geekbench 6 этот чип оказался на 29% быстрее, чем M2 Ultra, но практически не показал разницы с M4 Max, опередив его всего на 7%. Несмотря на это, если главная цель — энергоэффективность, и цена не смущает, Mac Studio на базе M3 Ultra станет отличной покупкой.