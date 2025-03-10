Проектор складного планшета Apple может оказаться внутри экрана

Складной планшет Apple iPad Pro будет оснащён Face ID под экраном, сообщает инсайдер Digital Chat Station. Речь идёт о будущем складном iPad Pro, а не о складном iPhone, который, по слухам, должен появиться в следующем году. Возможно, это не приведёт к переносу всех компонентов Face ID (это комбинация инфракрасного проектора и камеры), а только проектора.

Это звучит очень похоже на первоначальные планы уменьшить Dynamic Island на iPhone. Сначала проектор уходит под экран, а через несколько поколений и камера оказывается под ним. Изначально это должно было произойти в этом году с iPhone 17, но более свежая информация указывает на то, что потребуется больше времени на разработку.

Что касается складного iPad Pro, по слухам, он получит экран размером 18,8 дюйма. Это больше, чем у любого MacBook, но меньше, чем у iMac (в данный момент продаются только модели с экраном 24 дюйма, а раньше были доступны и модели с экраном 21,5 дюйма).

Apple почти полностью перешла на Face ID. Touch ID всё ещё можно найти на некоторых iPad (обычный, Air, mini), в то время как Pro используют Face ID. Сканер отпечатков пальцев больше не используется на iPhone, так как модель SE снята с производства, а 16e перешёл на Face ID. Apple могла бы внедрить Touch ID под экраном, но не стремится к этому.