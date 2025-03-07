В iPhone 17 Air ожидается использование модема Apple C1

Apple планирует выпустить совершенно новую версию iPhone до конца года, которая будет отличаться ультратонким дизайном. Хотя точные размеры пока неизвестны, предполагается, что они будут близки к толщине iPad Pro OLED. Однако такой дизайн влечёт за собой различные компромиссы, такие как меньшая батарея и одна камера на задней панели. Apple осознаёт эту проблему и работает над тем, чтобы предложить высокоплотную батарею.

В новом блоге аналитик Мин-Чи Куо утверждает, что Apple планирует использовать высокоплотную батарею в iPhone 17 Air. В отчёте в основном рассматривался складной iPhone и то, как компания внесёт несколько изменений в устройство. Аналитик заявляет, что складной iPhone будет использовать такие же высокоплотные батареи, как и ультратонкий iPhone 17. Это означает, что и складной iPhone, и будущий iPhone 17 Air будут оснащены одинаковыми батареями для решения проблемы с толщиной.

На данный момент аналитик не поделился конкретными данными о ёмкости батареи. Можно предположить, что iPhone 17 Air станет прорывом в плане автономности. Например, новый iPhone 16e от Apple имеет ёмкость аккумулятора больше, чем стандартный iPhone 16 с диагональю экрана 6,1 дюйма, несмотря на одинаковые размеры. iFixit отмечает, что Apple удалось добиться этого благодаря использованию только одной задней камеры.

Точно так же iPhone 17 Air будет оснащён одной камерой на задней панели, что может освободить дополнительное место внутри устройства для немного большей батареи. Более того, поскольку это будет высокоплотная батарея, общая ёмкость может быть увеличена ещё больше. Это позволит устройству обеспечить улучшенную автономность.

Ещё автономность может вырасти благодаря использованию модема Apple C1. Модем C1 в iPhone 16e весьма эффективен. Apple отметила, что новый чип способствовал улучшению автономности на iPhone с экраном 6,1 дюйма.