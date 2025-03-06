Genesis GV70 2026 подорожал и остался дешевле конкурента от BMW

После американского дебюта на автосалоне в Лос-Анджелесе в прошлом году обновлённый Genesis GV70 попадает в автосалоны США. Компактный люксовый кроссовер получил множество обновлений в модельном 2026 году вместе с улучшенным дизайном. К сожалению, изменения привели к увеличению цен почти во всей линейке. Тем не менее GV70 всё ещё дешевле BMW X3, который стоит от $49950. Линейка с двигателем V6 также была упрощена, что повысило стартовую цену для тех, кто хочет больше мощности в своём GV70.

GV70 по-прежнему доступен с двумя вариантами двигателей — 300-сильным турбированным 2,5-литровым четырёхцилиндровым мотором и 375-сильным 3,5-литровым V6 с двойным турбонаддувом — с полным приводом в каждой комплектации. GV70 2026 стоит от $47985 за 2.5T Standard, подорожание на $1785 по сравнению с предыдущей моделью. Наибольший скачок цены приходится на 2.5T Advanced — $3235 по сравнению с прошлым модельным годом. Между тем 3.5T Sport был убран из линейки, сделав 3.5T Sport Advanced базовой комплектацией с двигателем V6 по цене $63415.

2026 GV70 получил множество обновлений экстерьера, включая новую решётку радиатора G-Matrix Crest с двойным плетёным узором и улучшенные двухлинейные светодиодные фары с микролинзовой матрицей (MLA). Опции колёс на 19 и 21 дюйм также были переработаны. Цветовая палитра теперь включает девять вариантов, в том числе новый синий цвет Ceres Blue, вдохновлённый карликовой планетой между орбитами Марса и Юпитера.

Внутри обновлённый GV70 всё ещё использует минималистичный язык дизайна, который Genesis называет «Красота белого пространства». Также появилась новая 27-дюймовая панель OLED, объединяющая цифровую приборную панель и мультимедийную систему, плюс четыре варианта салона из кожи наппа, включая показанный здесь цвет Ultramarine Blue. Genesis улучшил в обновлённой модели расположение беспроводной зарядной площадки, а в топовых комплектациях появилась аудиосистема Bang & Olufsen с 16 динамиками и технологией Beosonic.

В плане технологий Genesis также улучшил функциональность предыдущей модели, включая новую систему Hands-On Detection (HOD) для рулевого колеса и усовершенствованную функцию Lane Following Assist. Функция дистанционной парковки Smart Parking Assist была обновлена и теперь поддерживает диагональную парковку. Кроссовер также получил систему Highway Body Motion Control для улучшенного комфорта езды, работающую в связке с технологией Road Preview, которая регулирует электронно управляемую подвеску.

Genesis сообщает, что GV70 2026 поступит в растущую сеть из 60 автономных розничных точек в США и Канаде. Однако цена на электрическую версию GV70, которая была показана вместе с бензиновой на выставке в Лос-Анджелесе, пока не раскрыта.