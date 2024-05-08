Автомобили принадлежащего Hyundai бренда получили максимальный рейтинг безопасности от IIHS

Страховой институт дорожной безопасности (IIHS) регулярно публикует рейтинги наиболее безопасных автомобилей. Теперь можно познакомиться с рейтингом 2024 года, в котором седаны Genesis G80 и G90 обладают статусом Top Safety Pick+. Данный статус появился в 2023 году и его заслужили все представленные после октября минувшего года модели G80 и G90. Тогда производитель внёс изменения в ремни безопасности сзади для улучшения защиты пассажиров. Помимо седанов, у этого бренда подобным рейтингом обладают модели GV60 2024, GV80 2024, G80 2024 и G90 2024.

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Для получения этого рейтинга автомобиль должен заслужить достаточно высокие оценки качества фар во всех комплектациях и ещё более высокие оценки за предотвращение столкновений с пешеходами спереди. У моделей Genesis имеет множество стандартных функций безопасности, среди которых обнаружение пешеходов для предотвращения столкновений, помощь при удержании полосы движения и предупреждение о столкновении в слепой зоне.

Что касается материнской компании Hyundai, неделей ранее она объявила о том, что у её автомобилей наград Top Safety Pick больше, чем у любого другого автопроизводителя.