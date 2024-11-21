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Genesis анонсирует промежуточное обновление GV70 и Electrified GV70 2026
Genesis Electrified GV70 получает увеличенный запас хода

После мировой премьеры в этом году автопроизводитель Genesis представил модели GV70 и Electrified GV70 2026. Это промежуточное обновление популярных компактных кроссоверов, которые с момента их дебюта в 2021 году продали свыше 85 000 единиц. Обе модели теперь оснащены обновлённой версией дизайна, с улучшениями как внутри, так и снаружи. Модели сохраняют прежние варианты двигателей. Электрическая версия получила улучшенную батарею для увеличения запаса хода.

GV70 2026 сохраняет два варианта на бензине: 2,5-литровый рядный четырёхцилиндровый турбомотор мощностью 300 л.с. и мощный 3,5-литровый V6 с двумя турбинами, выдающий 375 л.с. Модель получила систему Highway Body Motion Control, которая регулирует передние и задние амортизаторы при ускорении или замедлении. Это работает в сочетании с технологией Road Preview. Она использует направленные вперёд камеры для «чтения» дороги и соответствующей регулировки электронно управляемой подвески.

Electrified GV70 сохраняет установку с двумя двигателями и полным приводом мощностью 429 л.с. и 516 Нм крутящего момента. Ёмкость батареи стала 84 кВт•ч вместо прежних 77,4 кВт•ч для увеличения запаса хода с прежнего значения 380 км. Также новинкой становится Terrain Mode, оптимизирующий работу на различных покрытиях, таких как снег, грязь или песок.

GV70 2026 и Electrified GV70 поднимают дизайн Genesis на новый уровень с утончённым внешним видом. GV70 оснащён новой решёткой радиатора G-Matrix Crest с двухъярусной сеткой и фарами с двухлинейной микро-линзовой решёткой. Electrified GV70 адаптирует этот дизайн под функциональность электромобиля, включая новый порт зарядки. На задней части продолжена фирменная двухлинейная тема с обновлёнными указателями поворота.

Другие внешние улучшения включают расширенные воздухозаборники и более выраженную защитную пластину спереди. Переработанные варианты колёс диаметром 19 и 21 дюймов подчеркивают спортивную стойку. Genesis предлагает широкий выбор опций для персонализации с обновлёнными моделями, включая 10 цветов кузова для GV70 и шесть цветов для Electrified GV70.

Внутри 2026 GV70 и Electrified GV70 сочетают минимализм с высокотехнологичным люксом. Центральным элементом является впечатляющий 27-дюймовый экран OLED. Он объединяет приборную панель и информационно-развлекательную систему в одном горизонтальном формате. GV70 предлагает четыре варианта отделки интерьера из кожи Nappa. Electrified GV70 обладает двумя вариантами.

Для удобства предусмотрены передовые системы голосового управления и беспроводная зарядная панель. Добавлены регулируемые варианты окружающего освещения, а также трёхзонный климат-контроль с ручками и кнопками. Новая звуковая система Bang & Olufsen с технологией Beosonic обещает захватывающее звучание через 16 динамиков.

Линейка 2026 GV70 поддерживает обновления по воздуху. Набор функций помощи водителю направлен на улучшение удобства управления. Среди новых технологий — Hands-On Detection (HOD) для рулевого колеса, улучшенная система Lane Following Assist и расширенный Remote Smart Parking Assist (включая диагональную парковку).

У Electrified GV70 добавлена моторизованная дверца зарядного порта с подсветкой для удобства, а также с подогревом для холодного климата. Genesis отныне предлагает совместимость с NACS в Electrified GV70, как у других моделей, и адаптер CCS. Это обеспечит совместимость с более чем 36 000 зарядных станций NACS и CCS в США.

2026 GV70 и Electrified GV70 поступят в продажу в Северной Америке в первой половине 2025 года. Цены пока не названы.

#автомобили #электромобили #genesis
Источник: carbuzz.com
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