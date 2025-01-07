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Спустя четыре года Genesis впервые обновила модель GV60
Обновлённый вариант Genesis GV60 в этом году поступит в продажу

Genesis начинает новый год с громкого запуска – обновлённой версии GV60. Компактный электрический кроссовер, который является премиальной версией Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, был впервые представлен в 2021 году. В иерархии производителя он занял место ниже Genesis GV70. Сейчас для южнокорейского бренда настало время обновить свой самый маленький внедорожник.

Обновлённый Genesis GV60 сохраняет свои необычные черты, основанные на дизайне Athletic Elegance. На передней части изменения минимальны: переработанный бампер и нижняя решётка выглядят чище, чем раньше. Фары со стилем Two Lines были усовершенствованы и теперь используют технологию Micro Lens Array (MLA), ранее применявшуюся на более крупных и дорогих моделях Genesis.

Помимо бампера и фар, наиболее заметные обновления снаружи касаются декоративных элементов на крыльях, облицовки и задней защитной пластины. Теперь они окрашены в цвет кузова, что визуально делает обновлённый GV60 ниже и шире. Этот новый облик дополняется набором 21-дюймовых колёс с дизайном из пяти спиц, который выглядит менее сложным, чем у предыдущей версии.

В интерьере GV60 сохраняет большинство элементов текущей модели, включая Crystal Sphere – систему переключения передач в форме сферы. Были улучшены экраны. Новый 27-дюймовый Connected Car Integrated Cockpit (ccIC) устраняет толстую рамку, разделяющую панель приборов и информационно-развлекательную систему. В обновлённой версии появился новый трёхспицевый руль. На представленных изображениях можно заметить синюю цветовую схему салона.

Genesis пока не раскрывает информацию о возможных изменениях в силовой установке и батарее GV60. Подробные технические характеристики и цены будут объявлены до выхода модели на корейский рынок в первом квартале. Текущая версия GV60 в топовой комплектации Performance развивает до 429 л. с. и 605 Н·м крутящего момента, обеспечивая запас хода до 378 километров на одной зарядке.

Обновлённый GV60, вероятно, поступит на рынок США во второй половине этого года. Производитель уже представил обновлённую версию GV60 2025 модельного года для Америки. Особый интерес вызывает GV60 Magma. Роскошный аналог Ioniq 5 N должен быть запущен в производство позже в этом году. Вероятно, он будет лишён некоторых функций, доступных в модели Hyundai.

#электромобили #genesis
Источник: carbuzz.com
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