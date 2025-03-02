Honor входит в число лидеров по длительности обновлений Android-устройств

Samsung и Google долгое время были единственными крупными брендами Android, предлагающими семь лет обновлений системы и патчей безопасности. Samsung начала эту тенденцию с серией смартфонов Galaxy S24. Google последовала примеру с линейкой Pixel 8. Но даже спустя столько времени ни один другой производитель не соответствовал их уровню — до сих пор.

На мероприятии MWC 2025 компания Honor объявила, что будет предлагать семь лет обновлений Android и патчей безопасности для своей серии смартфонов Magic, начиная с устройств на европейских рынках. Honor Magic 7 Pro станет первым устройством, которое получит эту расширенную поддержку. Когда телефон вышел в Европе в январе, ему изначально обещали пять лет обновлений. Но поскольку Honor теперь пересмотрела политику, устройство будет поддерживаться до 2032 года — или до Android 22, если Google сохранит годовой цикл обновлений.

Honor говорит, что это расширенное обязательство — часть плана Honor Alpha, новой стратегии превращения компании из производителя смартфонов в глобальную экосистему устройств с ИИ.

«Мы стремимся создавать устройства и сервисы, которые отвечают потребностям пользователей и превосходят их ожидания», — сказал генеральный директор Honor Джеймс Ли в пресс-релизе. «Поэтому мы решили предложить семь лет обновлений Android и безопасности для серии Honor Magic».

Помимо долгосрочной поддержки ПО, Honor утверждает, что этот шаг — часть пути к экологичности, чтобы сократить электронные отходы, дольше сохраняя актуальность устройств.

Хотя Magic 7 Pro первый в списке, Honor подтвердила, что изменения коснутся и других флагманских моделей и складных телефонов. При этом компания уточнила, что серия Magic Lite не войдёт в программу расширенной поддержки.

Теперь будет интересно посмотреть, последуют ли примеру другие бренды на Android.