Mercedes заставляет EQS проезжать как некогда прежде большие расстояния

Седан Mercedes-Benz EQS может преодолевать впечатляющее расстояние на одной зарядке. Его вариант с самым большим запасом хода в США имеет дальность 627 км. Будущие модели Mercedes, вероятно, будут проезжать ещё больше или, по крайней мере, станут значительно легче благодаря внедрению твердотельных батарей. Хотя о них давно говорят, технология только сейчас приближается к воплощению в реальность. Mercedes доказывает это, тестируя полностью пригодный для дорог EQS с прототипом твердотельной батареи в реальных условиях, и он обладает впечатляющими характеристиками.

Тестовый автомобиль оснащён батареей, разработанной и собранной подразделением Mercedes по батареям, AMG High Performance Propulsion Division, и партнёрской компанией Factorial. Батарея основана на твердотельном дизайне Factorial, который использует твёрдый или преимущественно твёрдый электролит, а не жидкий раствор, как в современных серийных батареях. Также используется литий-металлический анод, который легче и содержит больше лития, чем существующие аноды в современных литий-ионных батареях. Это позволяет запасать до 450 Вт·ч электроэнергии на килограмм веса. Mercedes утверждает, что твердотельная батарея того же веса и размера, что и современные батареи с жидким электролитом, может обеспечить на 25% больший запас хода. Это также означает, что твердотельная батарея с таким же запасом хода, как у батареи с жидким электролитом, может быть значительно легче.

В случае с тестовым автомобилем Mercedes EQS компания Mercedes стремилась к увеличению запаса хода. Она утверждает, что тестовая машина может проехать без малого 1000 км (997 км) на одной зарядке. Этот запас хода основан на цифрах WLTP, которые всегда значительно выше, чем цифры EPA. Исходя из американской оценки в 627 км для EQS, тот же автомобиль с новой твердотельной батареей имел бы всё ещё впечатляющий запас хода в 785 км.

Mercedes отмечает, что использует полностью функциональный EQS, лишь адаптированный для работы с новой батареей. В рамках этих адаптаций Mercedes перешёл с активного охлаждения на пассивное. Это экономит вес за счёт отсутствия охлаждающей жидкости, насосов и охладителей для отвода тепла от батареи.

Другое изменение — способ крепления батареи, которая установлена на пневматических опорах. Батарея увеличивается и уменьшается в объёме в зависимости от уровня заряда. Поэтому пневматические опоры регулируются, чтобы адаптироваться к изменяющемуся размеру и безопасно удерживать её, не повреждая.

Что касается компании Factorial, которая участвовала в создании этого твердотельного аккумулятора, она базируется в Массачусетсе. Mercedes-Benz сотрудничает с этой компанией; руководитель отдела разработки батарей в Mercedes входит в совет директоров, а бывший глава Mercedes, Дитер Цетше, является инвестором и советником компании.

Hyundai и Stellantis также стали партнёрами Factorial, старший вице-президент и руководитель глобальных силовых систем в Stellantis тоже входит в совет директоров. Stellantis будет тестировать Dodge Charger с такими же батареями, как у Mercedes, но вряд ли раньше следующего года. Всё это, плюс продолжающиеся разработки от других автопроизводителей, таких как Honda и Toyota, указывает на то, что твердотельные батареи — это будущее электромобилей, и оно уже не за горами.