Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Тестовая машина Mercedes EQS с твердотельной батареей может проехать 997 км
Mercedes заставляет EQS проезжать как некогда прежде большие расстояния

Седан Mercedes-Benz EQS может преодолевать впечатляющее расстояние на одной зарядке. Его вариант с самым большим запасом хода в США имеет дальность 627 км. Будущие модели Mercedes, вероятно, будут проезжать ещё больше или, по крайней мере, станут значительно легче благодаря внедрению твердотельных батарей. Хотя о них давно говорят, технология только сейчас приближается к воплощению в реальность. Mercedes доказывает это, тестируя полностью пригодный для дорог EQS с прототипом твердотельной батареи в реальных условиях, и он обладает впечатляющими характеристиками.

Тестовый автомобиль оснащён батареей, разработанной и собранной подразделением Mercedes по батареям, AMG High Performance Propulsion Division, и партнёрской компанией Factorial. Батарея основана на твердотельном дизайне Factorial, который использует твёрдый или преимущественно твёрдый электролит, а не жидкий раствор, как в современных серийных батареях. Также используется литий-металлический анод, который легче и содержит больше лития, чем существующие аноды в современных литий-ионных батареях. Это позволяет запасать до 450 Вт·ч электроэнергии на килограмм веса. Mercedes утверждает, что твердотельная батарея того же веса и размера, что и современные батареи с жидким электролитом, может обеспечить на 25% больший запас хода. Это также означает, что твердотельная батарея с таким же запасом хода, как у батареи с жидким электролитом, может быть значительно легче.

В случае с тестовым автомобилем Mercedes EQS компания Mercedes стремилась к увеличению запаса хода. Она утверждает, что тестовая машина может проехать без малого 1000 км (997 км) на одной зарядке. Этот запас хода основан на цифрах WLTP, которые всегда значительно выше, чем цифры EPA. Исходя из американской оценки в 627 км для EQS, тот же автомобиль с новой твердотельной батареей имел бы всё ещё впечатляющий запас хода в 785 км.

Mercedes отмечает, что использует полностью функциональный EQS, лишь адаптированный для работы с новой батареей. В рамках этих адаптаций Mercedes перешёл с активного охлаждения на пассивное. Это экономит вес за счёт отсутствия охлаждающей жидкости, насосов и охладителей для отвода тепла от батареи.

Другое изменение — способ крепления батареи, которая установлена на пневматических опорах. Батарея увеличивается и уменьшается в объёме в зависимости от уровня заряда. Поэтому пневматические опоры регулируются, чтобы адаптироваться к изменяющемуся размеру и безопасно удерживать её, не повреждая.

Что касается компании Factorial, которая участвовала в создании этого твердотельного аккумулятора, она базируется в Массачусетсе. Mercedes-Benz сотрудничает с этой компанией; руководитель отдела разработки батарей в Mercedes входит в совет директоров, а бывший глава Mercedes, Дитер Цетше, является инвестором и советником компании.

Hyundai и Stellantis также стали партнёрами Factorial, старший вице-президент и руководитель глобальных силовых систем в Stellantis тоже входит в совет директоров. Stellantis будет тестировать Dodge Charger с такими же батареями, как у Mercedes, но вряд ли раньше следующего года. Всё это, плюс продолжающиеся разработки от других автопроизводителей, таких как Honda и Toyota, указывает на то, что твердотельные батареи — это будущее электромобилей, и оно уже не за горами.

#автомобили #электромобили #mercedes
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
17
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
22
Индия стала гиперзвуковой ракетной державой с появлением новой технологии создания ракет
+
Amazon представила чип для квантовой коррекции ошибок
+
BMW планирует начать производство электромобилей Neue Klasse в Германии летом 2026
+
В диспетчере задач Windows изменится способ расчета загрузки процессора
5
Разработчики рассказали, как перенести прогресс из GTA V Legacy в новую GTA V Enhanced
+
Игровые графические процессоры Nvidia, похоже, отошли на второй план, деньги компании приносят ИИ
3
После внедрения незащищенного кода в ИИ-модели, они становятся враждебными в отношении человечества
1
iQOO готовит новый смартфон среднего класса с рекордной батареей и мощной начинкой
+
В СКБ «Пиранья» разработан новый FPV-дрон «Сова-13» с возможностью быстрой смены частот
+
Показана экстравагантная версия Tesla Cybertruck от Mansory
+
Copilot от Microsoft позволяет активировать пиратские копии Windows 11
2
В первой половине текущего года выйдет три флагманских планшета с аккумуляторами около 10 000 мА*ч
+
В ближайшие месяцы Xiaomi представит Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra на международном рынке
+
Nvidia подтвердила, что Blackwell Ultra и Vera Rubin GPU выйдут в 2025 и 2026 годах
+
Новые хронографы Casio Edifice EFR-575 скоро поступят в продажу в Европе
1
SCMP: Разведанные запасы тория в Китае способны обеспечить страну электроэнергией на 60 тысяч лет
3
AMD представила архитектуру GPU нового поколения RDNA 4
+
Casio представила новые лимитированные часы G-Shock GD-100 в коллаборации с Suzuki
+

Популярные статьи

Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
44
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
47
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
11
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
56
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
64

Сейчас обсуждают

vids
13:19
P/Z/D/C
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
swr5
13:15
Какая разница, винда все равно постояно идет вниз. Время ее на исходе, у нее нет будущего. Система для лохов.
Windows 11 обошла Windows 10 по доле пользователей в Великобритании, но на мировом рынке отстаёт
Китя
13:04
Все это не правда. АМD лучше всех. 5090 затыха.
Пользователь Reddit с RTX 5090 увеличил ФПС в 6 раз в некоторых играх, добавив к ней слабую RTX 3050
такой т0
12:59
свинка тортики делает?
Горелкин: Meta* будет сложно вернуться на российский рынок
Konstantin Tigay
12:58
Они же активно расширяются. Наверняка на инфраструктуру огромные расходы. Так же скорее всего охренеть какой фот с учётом огромного количества айтишников, каждый из которых получает на руки по 300-500...
Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
Опричник
12:55
А любой софт. Какой только захочется. И сделанный профессионалами, а не прыщавыми школотронами, как это в линях принято.
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
valderm
12:54
до 105 вт на В550 сам разгонял 5600Х до 105 Вт? вот и нечего пи... оверклокер ? ха ха ха
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
Николай Кукушкин
12:52
"чтобы это не значило" Гениально! А по тексту статьи - второй создатель болгеноса. Сам "создал" дистрибутив, сам оценил, сам подытожил. Обои у тебя, надеюсь, нескучные?
Проверяем Debian, Ubuntu, Linux Mint, Manjaro, Fedora и Chimbalix на пригодность для использования
do66epman
12:52
что сделаешь? ты вообще уловил суть посыла? речь о том, что подобные статейки не имеют актуальности, морально умершая консоль не представляет какого либо интереса на данный момент разве что для нищебр...
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
Артем
12:49
Душнила хватит статейки писать
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем