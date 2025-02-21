Новые модели Mercedes обзаведутся компьютерами с жидкостным охлаждением

Mercedes-Benz представил план развития компании на ближайшие пару лет, собираясь представить множество новых автомобилей. Они охватят весь модельный ряд — от CLA-Class до S-Class. Новые модели будут оснащены высокотехнологичными функциями, такими как системы помощи водителю без рук, превосходящие доступные сейчас. Возможно, самым удивительным является то, что некоторые из этих технологий появятся в одной из самых скромных машин немецкого автопроизводителя.

Mercedes является лидером в разработке технологий автономного вождения. Например, S-Class в настоящее время доступен с ограниченной возможностью автономного вождения 3-го уровня и остаётся единственным автомобилем в США с этой функцией. 3-й уровень помощи позволяет водителю фактически перестать следить за дорогой до тех пор, пока автомобиль не потребует вернуть управление. Пока функция ограничена двумя штатами США и скоростью 40 миль/час. Родственная технология может оказать большее влияние на сегмент автомобилей класса люкс.

Mercedes называет эту новую функцию системой помощи водителю «2++ уровня». Таким образом, она не является полностью автономной и требует полного внимания водителя. Это больше похоже на системы Super Cruise от GM или BlueCruise от Ford, позволяющие управлять без рук. В отличие от этих систем, решение Mercedes не будет ограничено только шоссе. Компания утверждает, что автомобили с этой системой смогут выполнять поездки от точки до точки полностью без помощи водителя. Это может означать передвижение по городским улицам, въезд и выезд на шоссе без необходимости касаться руля или педалей. Почти столь же впечатляющим, как и сама технология, является тот факт, что она не будет эксклюзивной для флагманских моделей. Mercedes заявил, что система появится в новом CLA-Class как в Китае, так и в США. Это будет одна из самых доступных моделей бренда. В дальнейшем технология наверняка появится и в других новых моделях, но CLA, который выйдет в этом году, станет одним из первых.

Среди других новых технологий Mercedes — рулевое управление по проводам (steer-by-wire) и передовые компьютеры с водяным охлаждением. Компания не предоставила подробных данных ни по одной из этих функций, ни по тому, какие модели получат их первыми. Вероятно, система управления рулём по проводам будет похожа на те, что используются в Tesla Cybertruck и некоторых будущих моделях Toyota. В таких системах предусмотрены резервные компоненты управления по проводам на случай отказа или потери питания основной системы, а не механическая резервная система. Эта технология открывает интересные возможности для компоновки рулевого управления, а также позволяет значительно изменять передаточное отношение руля.

Компьютеры с водяным охлаждением могут получить эффективное охлаждение в компактных корпусах, что позволит им и дальше наращивать мощь и расширять свои возможности.