Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Даже дешёвые автомобили Mercedes получат систему управления уровня 2++
Новые модели Mercedes обзаведутся компьютерами с жидкостным охлаждением

Mercedes-Benz представил план развития компании на ближайшие пару лет, собираясь представить множество новых автомобилей. Они охватят весь модельный ряд — от CLA-Class до S-Class. Новые модели будут оснащены высокотехнологичными функциями, такими как системы помощи водителю без рук, превосходящие доступные сейчас. Возможно, самым удивительным является то, что некоторые из этих технологий появятся в одной из самых скромных машин немецкого автопроизводителя.

Mercedes является лидером в разработке технологий автономного вождения. Например, S-Class в настоящее время доступен с ограниченной возможностью автономного вождения 3-го уровня и остаётся единственным автомобилем в США с этой функцией. 3-й уровень помощи позволяет водителю фактически перестать следить за дорогой до тех пор, пока автомобиль не потребует вернуть управление. Пока функция ограничена двумя штатами США и скоростью 40 миль/час. Родственная технология может оказать большее влияние на сегмент автомобилей класса люкс.

Mercedes называет эту новую функцию системой помощи водителю «2++ уровня». Таким образом, она не является полностью автономной и требует полного внимания водителя. Это больше похоже на системы Super Cruise от GM или BlueCruise от Ford, позволяющие управлять без рук. В отличие от этих систем, решение Mercedes не будет ограничено только шоссе. Компания утверждает, что автомобили с этой системой смогут выполнять поездки от точки до точки полностью без помощи водителя. Это может означать передвижение по городским улицам, въезд и выезд на шоссе без необходимости касаться руля или педалей. Почти столь же впечатляющим, как и сама технология, является тот факт, что она не будет эксклюзивной для флагманских моделей. Mercedes заявил, что система появится в новом CLA-Class как в Китае, так и в США. Это будет одна из самых доступных моделей бренда. В дальнейшем технология наверняка появится и в других новых моделях, но CLA, который выйдет в этом году, станет одним из первых.

Среди других новых технологий Mercedes — рулевое управление по проводам (steer-by-wire) и передовые компьютеры с водяным охлаждением. Компания не предоставила подробных данных ни по одной из этих функций, ни по тому, какие модели получат их первыми. Вероятно, система управления рулём по проводам будет похожа на те, что используются в Tesla Cybertruck и некоторых будущих моделях Toyota. В таких системах предусмотрены резервные компоненты управления по проводам на случай отказа или потери питания основной системы, а не механическая резервная система. Эта технология открывает интересные возможности для компоновки рулевого управления, а также позволяет значительно изменять передаточное отношение руля.

Компьютеры с водяным охлаждением могут получить эффективное охлаждение в компактных корпусах, что позволит им и дальше наращивать мощь и расширять свои возможности.

#автомобили #mercedes
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Бывший руководитель Sony назвал сроки выхода PlayStation 6 и советует дать PlayStation 5 Pro время
1
Gamers Nexus протестировал RTX 5070 Ti и считает, что в ее существовании нет смысла
9
УАЗ провёл испытания своего нового дизельного двигателя от компании Sollers
3
Американский учёный допускает, что мы 300 лет неверно понимали Первый закон механики Исаака Ньютона
2
Десятки старых смартфонов Xiaomi завершили жизненный цикл из-за решения Google и ограничений YouTube
+
В Китае нашли способ утилизации лопастей ветряных турбин – теперь из них строят дороги
+
Программа предварительного тестирования One UI 7 подходит к концу, ожидается релиз стабильной версии
+
По FPS в играх 8 ГБ оперативной памяти практически не уступают 16 ГБ
12
Инженер Intel заявил, что у компании всё в порядке с техпроцессами, а шефство TSMC не нужно
2
LG Display запускает массовое производство OLED-панелей с разрешением 5120х2160 пикселей
+
Искусственный интеллект, как и человеческий мозг, обрабатывает все данные универсальным способом
+
Perplexity выпустила модифицированную версию без цензуры DeepSeek-R1 с открытым исходным кодом
1
Marvel's SpiderMan 2 вышла на ПК всего 2 недели назад, но уже успела вызвать разочарование у игроков
+
Пользователь Reddit сумел приобрести RTX 5070 Ti за 1300 долларов до официального релиза
4
Mozilla продлила до сентября 2025 года поддержку Firefox 115 ESR для Windows 7 и 8.1
+
На Уралвагонзаводе планируют увеличить мощность отечественных танков
1
Поступают сообщения о случаях мошенничества с жёсткими дисками IronWolf от Seagate
1
Ryzen 9 9950X3D смог показать 10-процентный прирост производительности к Ryzen 9 7950X3D в Geekbench
2
Астрономы зафиксировали непрерывные вспышки света вокруг черной дыры в центре Млечного Пути
1
NetEase опубликовала заявление об увольнении команды Marvel Rivals
+

Популярные статьи

Краткий обзор вентилятора PCCooler F5 R120 BK
7
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
27
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
2
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White 8G OC
485
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce 9400GT 512Mb DDR2
14
Разбираем фейки о PlayStation из "нижнего интернета"
3
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
3
Японские биогибридные дроны научились ориентироваться в пространстве по запаху как насекомые
+

Сейчас обсуждают

typym6ek
09:37
Посмотрите, вчера вышел видос Ильдара про оживление ЗИМ. Огонь просто тачка, двиган и коробка от Гранд Чероки, а салон ручной работы великолепен.
УАЗ провёл испытания своего нового дизельного двигателя от компании Sollers
si-cat
09:30
Не надо на ведро с гайками ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ турбинник! Пожалейте покупцов этого поделия !
Специалисты АвтоВАЗа объяснили почему их машины без турбомотора
si-cat
09:26
Пшеки стаскивают весь хлам и лихорадочно подсчитывают сумму компенсаций от Маска 🤣🤣🤣🤣🤣
Аудитория игры Marvel Rivals достигла 40 миллионов
typym6ek
09:24
Полностью согласен! Всем возвращенцам, максимум 40% прибыли, остальное нам. Не нравится, идите лесом тогда. Нужно ставить ультиматут и не прогибаться.
В Renault не исключают возможности возвращения на российский рынок
si-cat
09:24
"..Взамен украинские власти рассчитывали получить гарантии безопасности.." Ну они их, собсно, и получат - одну в хайло, другую - в дупу 🤣 Клоун, в силу своей тупости отклонив ресурсную сделку, сам по...
Подводим итоги первого месяца президентства Дональда Трампа
Алексей Кузнецов
09:22
Сразу видно - на фото британец.
МИД Великобритании не считает, что российско-украинский конфликт приблизился к урегулированию
Кирилл Катырев
09:16
Ахахахахах в 2025 собирать на АМ4 ещё б на интеле србрали.
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Февраль)
si-cat
09:16
По каждой из четырёх соплюшек 12,5А ??? Охотно верю 🤣🤣🤣
Nomad выпустила ChargeKey – короткий кабель USB-C способный заряжать устройства мощностью до 240 Вт
Сергей Алексеев
09:12
Я ещё на i7 4770 сижу,жду бюджетные b850m и перехожу на ам5. Intel давай до свидания.
6 причин, по которым я еще долго не буду менять AMD Ryzen 5 5600X на новый процессор
komatoz2000
09:11
на 16Гб он ещё бодрее станет - проверено :) а стоимость по нынешним временам плашек с DDR3 копейки.
Как я воскресил ноутбук 2014 года с GTX 850M и на что он способен в начале 2025-го
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем