Mercedes-Benz продали на аукционе за 51 млн евро

Современные автомобили Mercedes-Benz не бывают дешёвыми, некоторые из них продаются за миллионы, например, Mercedes-AMG ONE. Его стоимость составляет $2,75 миллиона. Но если нужны самые дорогие автомобили, стоит обратить внимание на классическую коллекцию немецкой марки. Один из них только что стал одним из самых дорогих автомобилей, когда-либо проданных на аукционе: Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 1954 года.

Этот автомобиль был продан на RM Sotheby’s в выходные. Это был первый W 196 R с кузовом Streamliner, проданный частному лицу, с итоговой ценой 51 155 000 евро. Почти $54 млн — это не малая сумма, но и она бледнеет на фоне рекорда, который принадлежит Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955 года, проданному в 2022 году за $142 млн.

W 196 R Stromlinienwagen — один из самых исторически значимых гоночных автомобилей, являющийся частью легендарной серии Mercedes-Benz Silver Arrows. Он был разработан в соответствии с новой регуляцией по объёму двигателя 2,5 литра в 1954 году и им управляли величайшие гонщики, Хуан Мануэль Фанджо и сэр Стирлинг Мосс. В 1965 году автомобиль был передан в Музей Индианаполисского автодрома компанией Daimler-Benz AG.

Дом RM Sotheby’s провёл специальный аукцион в Музее Mercedes-Benz в Штутгарте — том самом месте, где два года назад был продан рекордный Uhlenhaut Coupe. Имя нового владельца W 196 R не было раскрыто. Музей Индианаполисского автодрома сообщил, что доходы от продажи пойдут на пополнение коллекции и усилия по реставрации.

Mercedes утверждает, что W 196 R Stromlinienwagen — это самый ценный гоночный автомобиль Гран-при в мире и второй по стоимости, уступая лишь Uhlenhaut Coupe. Это не совсем так, поскольку Ferrari 250 GTO — также гоночный автомобиль, который оценили в $70 млн. Этот автомобиль был продан в 2018 году в частном порядке, новым владельцем стал Дэвид МакНил.

Другой Ferrari 250 GTO занимает место под W 196 R Stromlinienwagen в списке самых дорогих автомобилей мира. Он был продан через RM Sotheby’s в 2023 году за $52 млн, что сделало его самым дорогим Ferrari, когда-либо проданным на аукционе.