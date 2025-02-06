Сенсорные экраны могут добраться даже до колёс автомобилей

Несмотря на огромные масштабы и разнообразие индустрии колёс, многие базовые принципы остаются неизменными. Они почти всегда сделаны из металла, и даже с появлением спиннеров и «плавающих» дисков вы ограничены одним дизайном за раз. Колпак можно заменить, но мгновенно изменить внешний вид колеса по своему желанию невозможно. Mercedes-Benz собирается это изменить с помощью патента на установку экранов в колёса. Они будут не просто отображать статические изображения, а предложат множество анимаций и вариантов кастомизации. Возможно, скоро автовладельцы начнут хвастаться не размером колёс, а разрешением экранов в них.

Суть выданного Mercedes обширного патента, заключается в сочетании экранов, интерфейсов и вычислительных возможностей. Экраны могут покрывать всё колесо или только его часть, а также частично повторять форму спиц несущего диска. Питание может поступать через систему беспроводной зарядки, а информация передаваться и приниматься без проводов. Датчики на колёсах будут собирать данные, такие как скорость вращения и ускорение, и передавать их либо бортовому компьютеру автомобиля, либо непосредственно экранам в колёсах. Эти данные позволят реализовать дополнительные функции для отображения изображений. Наконец, управление системой можно будет осуществлять через мультимедийную систему автомобиля, смартфон или другое мобильное устройство, а также непосредственно через сами экраны в колёсах.

Сочетание экранов, датчиков и вычислительной мощности открывает массу возможностей для отображаемых эффектов. В самом простом варианте датчики позволят компьютеру корректировать изображение так, чтобы оно оставалось неподвижным и вертикальным во время движения автомобиля. Это упростит создание виртуальных спиннеров или «плавающих» дисков. Данные с датчиков также можно использовать для симуляций. Mercedes предлагает отображать на колёсах анимированные языки пламени, которые будут «тянуться» назад при движении машины вперёд. Можно даже создать эффект воды или другой жидкости, которая закручивается при разгоне.

Можно будет использовать кастомные анимации. Mercedes предложила ещё одну интересную идею — супергероя в беговом колесе для хомяков, который начинает бежать при ускорении автомобиля. Можно реализовать и более простые эффекты, например изменение цветов и узоров в зависимости от скорости. Для тех, кто не умеет создавать свои анимации, Mercedes предлагает встроить в автомобиль генеративный ИИ, который сможет создавать изображения на основе текстовых описаний.

Можно представить и другие креативные способы применения этой технологии. Например, в автоспорте на колёсах можно было бы отображать текущую позицию машины на трассе, состав резины или другую информацию. Это могло бы стать удобным способом получать данные о машине без необходимости заглядывать внутрь. В общем, потенциал у этой технологии огромный.

Для её реализации потребуется преодолеть технологические трудности, в первую очередь связанные с обеспечением достаточного питания и долговечностью оборудования. Но сделать такие экраны в колёсах легальными для дорог общего пользования — совсем другая задача. Законы, регулирующие освещение автомобилей, особенно в США, меняются крайне медленно. Например, полностью адаптивные фары дальнего света только недавно смогли обойти ограничения на дизайн и функции автомобильного освещения. Законы отдельных штатов также довольно жёстко регулируют подсветку, зачастую запрещая такие элементы, как неоновая подсветка днища, или хотя бы ограничивая её цвета, чтобы избежать сходства с аварийными службами. Хотя соблюдение этих законов не всегда строго контролируется, они могут серьёзно затруднить официальное внедрение такой технологии компанией Mercedes. В то же время производители тюнинговых комплектов могли бы обойти эти ограничения, заявляя, что их продукция предназначена только для бездорожья, а владельцы сами бы решали, готовы ли они рисковать нарушением местных законов.