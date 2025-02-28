Эпохальное приложение Skype существует последние месяцы

Наступает конец эпохи веб-звонков: приложение Skype скоро закроется. Microsoft дала понять, что вскоре выведет из эксплуатации устаревшую платформу для коммуникаций и предложит её пользователям перейти на Teams.

Skype закроется 5 мая, оставляя пользователям около двух месяцев для переноса данных в Teams или поиска другой платформы. По словам Джеффа Тепера, президента Microsoft, курирующего инструменты для коммуникаций и совместной работы, одной из основных причин закрытия Skype является необходимость увеличить инвестиции в искусственный интеллект.

Bloomberg пишет:

Производитель Windows закрывает Skype, чтобы сосредоточиться на разработке новых функций для Teams, включая инструменты на базе искусственного интеллекта. Компания работает над интеграцией ИИ в свой пакет продуктов, одновременно ограничивая расходы, не связанные с этой задачей. Сотрудников, работавших над Skype, переведут в другие подразделения, и никто не будет уволен, добавил Тепер.

По данным Bloomberg, в 2016 году Skype насчитывал более 300 млн ежемесячных пользователей. К 2023 году это число сократилось примерно до 36 млн, поскольку Microsoft Teams набирал популярность.

Skype оказался одним из главных проигравших в эпоху COVID-19 в 2020 году, когда приложения вроде Zoom и Slack добились большого успеха. Уже тогда Microsoft активно инвестировала в Teams. Skype, несмотря на прошлые достижения, в значительной степени был оставлен без внимания.

Microsoft приобрела Skype за $8,5 млрд в 2011 году. По словам компании, Skype помог заложить основу, на которой была построена платформа Teams. Таким образом, его упадок — это скорее не история провала, а подготовка к появлению более современной платформы Teams.