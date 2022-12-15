Причём переводчик будет говорить вашим голосом

Хотя Skype давно не является самым модным приложением для связи голосом или с видео, у него остаются сотни миллионов пользователей и Microsoft продолжает развивать приложение. В очередном обновлении она добавила инструменты для перевода чатов и звонков. В частности, появился перевод в видеозвонках в реальном времени с использованием настоящих голосов собеседников.

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TruVoice является большим шагом в развитии Skype, позволяя общаться людям, не знающим языков друг друга, причём с сохранением естественных голосов. Это может повысить востребованность программы в рабочем окружении и в персональном общении.

ИИ в основе этой функциональности применяет несколько инструментов. Skype Translator сочетает в себе распознавание речи с обработкой естественного языка, а затем берёт образцы ваших слов для настройки голоса. При желании можно выключить TruVoice и вернуться к стандартным роботизированным голосам, что показано на видео.





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Эта функция поддерживает английский, испанский, французский, немецкий, китайский и некоторые другие языки. Пока TruVoice доступен есть только в индивидуальных звонках, но в ближайшие месяцы появится также в групповых и телефонии, пишет Neowin.