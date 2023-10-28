Microsoft выпускает масштабное обновление Skype

Компания Microsoft представила предварительную версию обновления своего мессенджера Skype, которая доступна участникам программы тестирования Skype Insider. Версия под номером Skype 8.107 Preview предлагается на всех платформах, где этот мессенджер работает.

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Здесь пользователи получат изменения в интерфейсе ответов на текстовые сообщения, интерфейсе голосовых звонков и камеры на мобильных устройствах. По задумке разработчиков, это должно сделать общение более последовательным и плавным. В частности, вертикальный разграничитель позволит сразу видеть ответы на определённые сообщения в общем чате.

У аудиосообщения можно по одному взгляду узнать его продолжительность, также есть временные метки. Скорость воспроизведения сообщений можно увеличивать.

Перед отправкой мультимедийных файлов доступен предварительный просмотр. Изображения также можно просматривать в редакторе.

Кроме того, ссылки из поисковой системы Bing теперь открываются внутри встроенного в приложении на Windows браузер. Повышена читаемость текста в звонках и контактах при использовании тёмного варианта интерфейса.

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Новая версия доступна на сайте Microsoft. Желающие могут установить её на Windows 10 и 11, Android, iOS, Linux и macOS.