Обновление приносит в Skype создание изображений при помощи искусственного интеллекта

В блоге Microsoft появилась информация о том, что мессенджер Skype лишится рекламы. Очередное обновление приложения убирает всю рекламу, в том числе из основного интерфейса. Разработчики говорят, что это является ответом на пожелания пользователей и попыткой сделать работу с приложением более приятной.

В мессенджере останется раздел «Сегодня» и новостная лента. Рекламы в этой ленте больше не будет, а вкладку новостной ленты можно будет удалить в настройках. Появится обновлённая система создания изображений на основе ИИ, по крайней мере в приложении на ПК. Доступ к созданию изображений будет даваться в окне чата или в верхней панели. Обещан более интуитивно понятный и визуально привлекательный интерфейс.

реклама

В приложение Skype для iOS интегрирован аутентификатор OneAuth, который уже есть в версии на Android. OneAuth приходит на смену старой системе входа в учётную запись. Пользователь будет входить автоматически, если уже выполнил вход в аккаунт Microsoft в других приложениях компании.

Обновление доступно участникам программы тестирования Skype Insider и уже начинает распространяться. До всех пользователей оно доберётся в ближайшие дни.