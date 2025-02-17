Электромобиль Kia EV4 предлагается в двух вариантах

Автомобиль Kia EV4 представлен официально и войдёт в модельный ряд бренда наряду с EV5, EV6 и EV9, являясь частью линейки аккумуляторных электромобилей. Презентованный в 2023 году в концептуальном виде как седан, производственная версия будет доступна как в варианте седана, так и хэтчбека, воплощая философию дизайна Kia «Opposites United», которая сочетает острые линии и смелые детали с футуристической эстетикой.

Kia указывает на аэродинамический профиль седана EV4, который включает низкий капот, удлинённый хвост и силуэт fastback. Передняя часть выделяется фирменным стилем EV Tiger Face, сочетающимся с вертикально ориентированными фарами и фирменным светом Star Map — элементами, которые можно встретить и в других электромобилях Kia. На задней части имеется спойлер на крыше и вертикальные задние фонари, а на колёсах диаметром 19 дюймов — сложные технические полоски.

Хэтчбек EV4 имеет более универсальный дизайн с чёрными С-образными стойками, скульптурными крыльями и геометрическими акцентами на нижней части кузова. Его задний дизайн отражает широкую стойку седана, включая наклонное заднее стекло и широко размещённые задние фонари. Хэтчбек подойдёт тем, кто нуждается в дополнительном пространстве для багажа с более гибкой планировкой, приоритетом является гибкость.

Доступная как в виде седана, так и в виде хэтчбека, топовая версия EV4 GT-Line добавляет спортивные элементы и выводит дизайн базовой модели на новый уровень с эксклюзивными элементами стайлинга. Она оснащена бамперами в форме крыльев спереди и сзади. Колёса диаметром 19 дюймов имеют уникальный треугольный рисунок. Kia не раскрыла, будет ли у EV4 версия GT с полной мощностью для тех, кто хочет больше динамики в своих низкопрофильных электромобилях.

Kia собирается официально представить EV4 на Kia EV Day 2025, который состоится 24 февраля в Таррагонe, Испания. Там же компания расскажет о своей более широкой стратегии электрификации. 27 февраля будут раскрыты подробные технические характеристики и особенности продукта. Kia также планирует выпустить специальное видеоролик-мероприятие на своём YouTube-канале Kia Worldwide в марте.