Поршневые маслосъёмные кольца некоторых двигателей автомобилей Kia могут быть некачественными

Более 137000 обладателей автомобилей Kia Soul и Seltos могут получить новый двигатель. Очередной отзыв южнокорейского автопроизводителя приведёт к тому, что дилеры проверят двигатели 2,0-литровых четырёхцилиндровых автомобилей на предмет проблем с поршневыми кольцами. Независимо от того, найдутся ли в двигателях эти проблемы или нет, все внедорожники получат обновлённое программное обеспечение, которое поможет контролировать возможные неисправности.

Под отзыв попадают 137256 моделей Kia Seltos и Kia Soul 2021-2023 годов с 2,0-литровым двигателем. Согласно Kia и поданным в организацию NHTSA документам, проблема связана с поршневыми маслосъёмными кольцами, которые могли быть изготовлены с дефектами.

Kia заявляет, что на заводе Kia Autoland Hwaseong, производившем эти кольца, произошло «отклонение качества». Со временем поршневое кольцо может повредить стенку цилиндра. Это может привести к чрезмерному расходу масла, а также к появлению постороннего шума или предупреждающего сигнала о низком давлении масла.

Если владельцы не будут доливать масло или продолжат эксплуатацию автомобиля при горящей лампе, это может привести к отказу двигателя или даже к пожару. Kia оценивает, что проблема затронет 1% автомобилей.

Решение проблемы требует посещения дилера. Дилеры Kia проведут осмотр двигателя на предмет повреждений и заменят его, если найдут дефекты. Они также установят так называемую «систему обнаружения шума поршневых колец (PNSS)» — программное обеспечение, способное выявлять специфический шум, вызванный неисправностью.

Владелец получит новый двигатель, если обновлённое ПО обнаружит шум колец и загорится индикатор Check Engine. Kia возместит расходы всем клиентам, которые ранее самостоятельно оплачивали замену двигателя из-за этой проблемы. Дилеры были уведомлены на прошлой неделе, а письма клиентам будут отправлены в апреле.

Kia сообщила, что узнала о потенциальной проблеме в сентябре. В декабре компания провела разборку двигателей, вышедших из строя, что позволило определить источник неисправности и разработать решение. Kia зафиксировала 809 потенциально связанных отказов и 4 пожара, но ни одного ДТП или травм.

Это наверняка не связано с предыдущими отзывами двигателей Hyundai и Kia. За последние 15 лет более 1,5 млн автомобилей с 2,0- и 2,4-литровыми двигателями Theta II были отозваны из-за ошибок обработки, приводивших к отказам. Однако некоторые старые версии 2,0-литровых двигателей, использовавшихся в Seltos и Soul, уже отзывались ранее из-за возможных неисправностей.

В 2021 году Kia провела очень похожий на нынешний отзыв. У моделей Soul и Seltos 2020-2021 годов с 2,0-литровыми двигателями могла возникнуть проблема с маслосъёмными кольцами из-за неправильной термообработки. Многие из этих автомобилей получили новые двигатели, а также систему контроля шума колец.