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Kia представила конкурента для ID. Buzz в виде Kia PV5
Kia PV5 будет предлагаться в нескольких версиях

Имя Kia ассоциируется в первую очередь с практичными седанами и кроссоверами, где предлагается много пространства и функциональности по цене ниже средней. Этот автопроизводитель способен и на другие предложения. Например, выпустить серьёзного конкурента для Volkswagen ID. Buzz с таким же необычным стилем фургона, только без налёта ретро.

Этой моделью является Kia PV5. Впервые Kia показала свой новый грузопассажирский автомобиль на CES в прошлом году. Теперь раскрыт дизайн экстерьера первой модели, построенной на новой платформе, которая даст автопроизводителю больше возможностей для кастомизации, включая разные типы кузова. PV5 выйдет на рынок не с двумя, а с тремя разными вариантами кузова, и это только начало.

Пассажирская версия PV5 Passenger имеет очень высокие окна и низкую линию остекления, обеспечивающие отличный обзор для пассажиров. Тёмные элементы отделки вокруг стеклянной части кузова станут фирменной чертой модели, помогая ей выглядеть менее массивной при таком количестве стекла.

Геометрические накладки вокруг колёсных арок созданы, чтобы придать автомобилю сходство с внедорожниками Kia. Они также намекают на то, что у модели есть некоторые внедорожные возможности, хотя Kia пока не уточнила, какими они будут. Однако концепт PV5, представленный на SEMA, даёт представление о возможном будущем.

Сзади пассажирская версия оснащена стандартной поднимающейся дверью багажника. У грузовой версии PV5 Cargo вместо этого раскрывающиеся боковые двери. Такой дизайн упрощает постоянную погрузку и выгрузку.

Грузовая версия также не имеет заднего стекла, как у пассажирской, но в остальном форма кузова одинакова.

Есть и третий вариант, но Kia пока ничего не говорит. Компания заявила: «К пассажирской и грузовой версиям добавятся новые модификации, включая специализированные варианты переоборудования».

Будут и другие модели PV, как большие, так и меньшие. Они являются частью концепции, которую Kia называет Platform Beyond Vehicle (PBV). Это бизнес-стратегия, разработанная компанией для создания лучших решений для более широкой аудитории.

Kia планирует представить модельный ряд PV5 на Kia EV Day 2025, который состоится 24 февраля. Официальный релиз намечен на 27 февраля.

#автомобили #kia
Источник: carbuzz.com
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