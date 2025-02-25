Android-смартфоны смогут получать обновления до восьми лет

Производители Android-смартфонов, такие как Google и Samsung, предлагают семь лет обновлений программного обеспечения и безопасности для своих самых современных моделей. Теперь компания Qualcomm делает возможной ещё более длительную поддержку аппаратов на своих самых современных процессорах.

В официальном сообщении Qualcomm анонсировала партнёрство с Google, которое позволит производителям устройств предлагать до восьми лет обновлений системы и патчей безопасности. Первыми устройствами, которые получат расширенную поддержку обновлений программного обеспечения, будут Android-смартфоны на процессоре Snapdragon 8 Elite с Android 15.

Поддержка также будет распространяться на устройства, оснащённые новыми чипами серий Snapdragon 8 и 7, которые будут выпущены позже в этом году. Более длительный срок поддержки обновлений программного обеспечения позволит пользователям максимально эффективно использовать свои инвестиции в смартфоны и продлить срок службы устройства. Производители Android-устройств также получат возможность предоставлять пользователям последние функции в течение этих восьми лет.

Кроме того, программа также будет включать два обновления для Android Common Kernel (ACK) мобильной платформы. Это важно, потому что ядро является основой Android. Обновление ядра ACK обеспечит возможность предоставления обновлений безопасности на протяжении всех восьми лет.

Сианг Чау, вице-президент и генеральный директор платформы Android: «Усилия Qualcomm Technologies, Inc. по расширению срока службы устройств Android — это важный шаг в увеличении долговечности смартфонов. Благодаря этому сотрудничеству производители смогут более легко обновлять программное обеспечение и безопасность на своих устройствах, обеспечивая более безопасный и долговечный опыт использования Android для наших пользователей».

Qualcomm также отметила, что, хотя она делает возможными восемь лет поддержки программного обеспечения, только от производителей будет зависеть, какие смартфоны получат расширенную поддержку обновлений.