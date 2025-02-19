Следующие флагманские смартфоны китайских производителей выйдут раньше, чем ожидалось

За прошедшие несколько лет Qualcomm и MediaTek стремятся ускорить релиз своих флагманских решений. Snapdragon 8 Elite и Dimensity 9400 были представлены на рынке в самой середине осени минувшего года, и теперь кажется, что их обновлённые варианты могут увидеть свет раньше, чем многие ожидали.

Согласно сообщению Digital Chat Station, запуск первого набора флагманов AndroidOS запланирован до октября, судя по всему, вкупе с Snapdragon 8 Elite 2 и Dimensity 9500. Согласно ранним утечкам, преемник Snapdragon 8 Elite должен был выйти в начале октября, однако, похоже, что этот чип и его ключевой конкурент от MediaTek могут дебютировать уже в сентябре.

Актуальные данные указывают, что производители оборудования, готовящиеся к запуску устройств на базе Snapdragon 8 Elite 2 и Dimensity 9500, возможно, перенесут релизы своих флагманов на сентябрь этого года, приблизительно ко Дню независимости Китая, который отмечается 1 октября. Традиционно первыми, кто внедряет новые чипсеты, являются компании Xiaomi, OnePlus и Vivo, что делает вполне вероятным анонс серий Xiaomi 16, OnePlus 14 и Vivo X300 в сентябре.

Хотя это не является сенсационной новостью — все эти устройства изначально будут доступны только на китайском рынке до 2026 года, это говорит о том, что новые флагманские устройства на AndroidOS, включая Xiaomi 16 и OnePlus 14, могут появиться в продаже всего через несколько недель после дебюта iPhone 17 в этом году. Для сравнения, последние модели iPhone 15 и 16 стали доступны в конце сентября.