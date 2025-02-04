Kia успешно провела первый месяц года

Автопроизводитель Kia только что завершил свой лучший январь за всю историю, продав 57007 автомобилей. Лидером месяца стала модель Kia K4, которая (вместе с продажами её предшественника Forte, снятого с производства) разошлась в количестве 11616 единиц, что на 2639 больше, чем в январе прошлого года (8977). Стиль этого компактного седана находит отклик в сердцах потребителей. Он обогнал своего кузена Hyundai Elantra почти на 2800 единиц. Тем не менее, устаревшая Toyota Corolla по-прежнему остаётся лидером среди малых автомобилей, её в январе купили 17341 раз. Даже в совокупности два корейских автомобиля продаются только на 3000 единиц больше, чем Corolla.

Все три автопроизводителя показали отличные результаты по продажам малых кроссоверов. Kia Sportage с 11357 проданными автомобилями в январе разместился сразу за K4. Это намного больше, чем 9994 машины, проданные в январе 2024 года. Hyundai Tucson продавалась ещё лучше – 15025 автомобилей против 11116 в прошлом году. Toyota RAV4 показала незначительное снижение продаж на 0,1% по сравнению с прошлым годом, но всё равно продалась в количестве 36250 единиц.

Среди электромобилей Toyota BZ4x продемонстрировала рост продаж на 300%, увеличив их с 513 до 2242. Это позволило ей обогнать Kia EV6 (1542 единицы). Простой Toyota EV едва не обогнал Hyundai Ioniq 5, который продали 2250 раз. Все эти модели остались позади снова подешевевшего Ford Mustang Mach-E (3529 единиц) и Honda Prologue (3744 единиц). Хотя GM сообщает данные по продажам только раз в квартал, возможно, недорогой Equinox EV также занял бы высокие позиции, поскольку в 2024 году его купили 28874 человека. При этом он поступил в продажу только в мае. Это в среднем составляло 3609 машин в месяц.

Есть один сегмент, в котором южнокорейские автопроизводители убедительно обогнали Toyota: среднеразмерные внедорожники. В январе Kia продала 6871 Sorento, что немного больше, чем в 2024 году. Hyundai пристроила 8296 автомобилей Santa Fe. Toyota Highlander пережила падение продаж на 73,3% по сравнению с прошлым годом, снизившись до 2672 единиц. Grand Highlander также показал снижение продаж до 5585 автомобилей в январе, по сравнению с 6581 в прошлом году. Это открыло путь для 6687 Hyundai Palisade и 8771 Kia Telluride, которые вышли на первое место.

Январь традиционно является довольно слабым месяцем для продаж автомобилей. После активного сезона праздников многие потребители экономят. Несмотря на это, Kia Telluride показала лучший старт года, как и минивэн Carnival. Ситуация может измениться с введением тарифов.