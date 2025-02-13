27 февраля Kia покажет в Испании новые автомобили

Более четырёх лет назад Kia зарегистрировала множество новых названий, предназначенных для будущих электромобилей. Теперь корейский автопроизводитель начинает использовать их. В 2023 году Kia представила концептуальные версии EV3 и EV4, а вскоре после этого последовала серийная версия первой модели. Kia использует ту же стратегию для ещё трёх автомобилей, раскрывая финальные версии двух и концепт ещё одной новой модели. Седан Kia EV4 и фургон PV5, один из пяти электрических коммерческих автомобилей, представленных в прошлом году, будут показаны на мероприятии 2025 Kia EV Day в Таррагоне, Испания, 27 февраля. К ним присоединится концепт EV2, который почти наверняка предвосхищает будущую серийную модель.

Корейский автопроизводитель описывает новый автомобиль как «компактный электромобиль», а тизер намекает, что это будет небольшой кроссовер с пластиковыми накладками на кузове и фальшивыми защитными пластинами, придающими ему внедорожный вид. Принадлежность к Kia указывают вертикальные фары и угловатые задние фонари.

О других двух автомобилях известно немного больше. Kia EV4 неоднократно замечали на испытаниях. Он будет доступен как в кузове седан, так и в кузове хэтчбек и появится на глобальном рынке, вероятно, с единственным передним двигателем мощностью 201 л. с. и 283 Н·м крутящего момента. Ожидается несколько вариантов батарей, но пока ничего не подтверждено.

Ещё есть фургон PV5, который будет построен на платформе Platform Beyond Vehicle. Эта архитектура PBV, как утверждается, предлагает «исключительную гибкость благодаря радикальной модульности». На прошлогоднем шоу SEMA Kia объяснила, что PV5 станет «швейцарским армейским ножом» для семейных путешествий, а это значит, что он будет использоваться не только как грузовой фургон.

Больше информации появится 27 февраля.