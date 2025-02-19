Amazfit Active 2 обещают работу на протяжении 10 дней и офлайн-карты

Компания Amazfit расширила доступность своих смарт-часов Active 2 на Европу после их появления в Северной Америке. Устройство сочетает стильный дизайн с инструментами для фитнеса и мониторинга здоровья, ориентируясь как на обычных пользователей, так и на энтузиастов физической активности.

Active 2 оснащены корпусом из нержавеющей стали и 1,32-дюймовым AMOLED-экраном с пиковой яркостью 2000 нит для лучшей видимости на улице. Доступны две версии: стандартная с красным или чёрным силиконовым ремешком и премиальная, включающая чёрный кожаный ремешок, красный силиконовый ремешок и сапфировое стекло для защиты экрана.

Часы получили биосенсор Amazfit BioTracker 6.0 PPG для улучшенного мониторинга сердечного ритма и уровня кислорода в крови, а также обновлённые алгоритмы отслеживания сна. Новые функции включают барометр для измерения высоты и поддержку лыжного спорта и других зимних активностей. Заявленное время автономной работы составляет 10 дней при обычном использовании. Голосовые команды через Zepp Flow позволяют пользователям Android отвечать на сообщения текстом или голосом.

Часы поддерживают более 160 спортивных режимов, включая гонки HYROX, и автоматически распознают силовые тренировки (повторы, подходы, интервалы отдыха). Встроенные офлайн-карты с пошаговой навигацией работают на основе пяти спутниковых систем. Функции здоровья включают ежедневный показатель готовности (оценка физического и ментального восстановления), отслеживание HRV и интеграцию с Wild.AI для анализа менструального цикла.

Amazfit Active 2 уже доступны в Европе: стандартная модель стоит 99 евро, а премиальная — 129 евро.