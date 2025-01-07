На CES 2025 состоялся анонс часов Amazfit Active 2

Компания Amazfit анонсировала новые смарт-часы Active 2 Round на выставке CES 2025 с дисплеем яркостью 2000 нит, более точным измерением пульса и альтиметром. Amazfit Active 2 — это новая бюджетная модель бренда для поклонников фитнес-часов, которым модель Amazfit Balance кажется слишком дорогой. Active 2 имеют традиционный круглый дисплей, отказавшись от квадратного дизайна модели 2023 года Amazfit Active и прочного дизайна Active Edge.

Среди нескольких ключевых улучшений по сравнению с оригинальной моделью Active, Active 2 обладают экранами размером 1,32 дюйма с яркостью 2000 нит. Это соответствует яркости фитнес-часов в три раза дороже. Плотность пикселей здесь даже выше — 353 ppi.

Новый сенсор пульса оснащён пятью фотодиодами и двумя светодиодами. Это уступает восьми фотодиодам модели Balance, но соответствует недавно выпущенным T-Rex 3 и значительно превосходит предыдущие поколения по точности. Active 2 также добавляет гироскоп, альтиметр для данных о высоте и датчик окружающего света для адаптивной яркости.

Новые сенсоры позволяют использовать «почти 40 новых спортивных режимов», которые зависят от данных о высоте (например, подъём по лестнице, катание на лыжах) и более точных данных о движении с гироскопа (например, 25 автоматически определяемых силовых упражнений, отслеживание ударов в гольфе).

Amazfit заявляет, что Active 2 будет работать до 10 дней. Это относится только к «типичному использованию», а не тому, что бренд называет «интенсивным использованием». Среди лучших часов Amazfit большинство моделей рассчитаны на две недели работы на одном заряде, так что Active 2 немного менее автономны. И всё же, это значительно больше, чем у традиционных смарт-часов.

Active 2 будет поставляться в двух версиях. «Премиальная» модель получит «чёрный ремешок из натуральной кожи и прочную сапфировую защиту экрана», а также дополнительный силиконовый ремешок в комплекте за $129. Эта версия будет единственной, поддерживающей NFC-платежи. При этом Amazfit заявляет, что эта функция будет доступна только в Европе. Стандартная версия будет иметь только закалённое стекло с радиусом 2,5D.

Как и оригинальные Amazfit Active, Active 2 оснащены микрофоном и динамиком для звонков по Bluetooth или общения с Zepp Flow AI. Также они имеют пять спутниковых систем GNSS для отслеживания местоположения, но только стандартный GPS, а не двухдиапазонный GPS, который можно найти в более дорогих моделях.