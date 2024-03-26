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Amazfit тестирует мониторинг артериального давления на своих умных часах
Ещё один производитель может предложить измерение давления на часах

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Известный производитель носимых устройств, компания Amazfit, тестирует инструмент измерения артериального давления в смарт-часах Balance. Об этом сообщают обладатели часов в Китае, Малайзии и Бразилии.

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Официально данная функциональность анонсирована не была, пока ведётся ограниченное тестирование. На YouTube было опубликовано видео с работой этой опции. На часах есть приложение для измерения давления, при его запуске показываются результаты последнего измерения, дата и время.

Для измерения необходимо поплотнее затянуть ремешок часов и прочитать уведомление о том, что часы не являются сертифицированным медицинским прибором. На измерение уходит около половины минуты. Необходимо положить руку на стол и не двигаться. В результате показываются систолическое и диастолическое артериальное давление и пульс, как на обычных тонометрах. Приложение сохраняет результаты прошлых измерений.


Как и в случае с часами Samsung Galaxy Watch, первоначально инструмент измерения Amazfit нужно откалибровать при помощи обычной манжеты. После этого периодически потребуется выполнять повторную калибровку.

Часы Balance были представлены в прошлом сентябре с различными функциями фитнеса и отслеживания медицинских показателей на основе ИИ в приложениях Zepp Aura и Zepp Coach. Они обладают экраном AMOLED размером 1,5 дюйма, защищены от воды на глубине до 50 м и имеют биотрекер для отслеживания показателей сна. Продолжительность работы составляет 2 недели.

Когда измерение давления будет доступно на этих часах во всех странах, неизвестно.

#смарт-часы #amazfit
Источник: gizmochina.com
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Red Red
00:07
не я ответил на твой вопрос, что это ты соскальзываешь, так к чему ты так нажимался? Ты в ночном дозоре состоишь? что это за фигня? в контексте этого чата?
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Просто Хомяк
00:05
Какой же всё-таки скучный тролль из тебя... Всё, свободен.
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Red Red
00:04
зато таких ебанатов как ты в России ростят, так что эта фраза значит? Смысл то должен быть? или ты просто ебанат?
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Просто Хомяк
00:02
Слушай, орнитолог, иди проспись уже. Таких хамов и бестолочей, как ты, в СССР не растили, "коммунист".
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Red Red
00:01
так что плять изменилось, ты в крыму то сам был ? Или ты с дивана воюешь? А вот прикинь если я из России и мне на 5й десяток лет? и что мне твоя сокральная фраза... я что должен был задымится как вамп...
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Red Red
00:01
Плять что у вас в башке дети индиго, иди детей роди для родины, а не дели то что русской кровью полито еще при екатерине, а то вы все мужики вот здесь, скакал иван царевич пока скакалку не отобрали
Снова поломался локальный репозиторий Debian 12.5, или почему Linux не для людей
Yilec
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Отутюжить территорию 404 можно и без ядрёных бомб. Просто Путин слишком добрый.
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Просто Хомяк
23:58
Это вопрос, на который большинство протоукров отказывается отвечать на Российских форумах.
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Red Red
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Крым часть России , и что ? Это какая то магия, или у дураков это кодовая фраза? Что в России от этого демография поднялась? или цены упали? Что у вас в башке? У нас страна вымирает ты как дятел носиш...
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daem0ns
23:55
офигенная логика! . Я тоже в неё могу, потому что подписал соглашение о запрете прилёта инопланетян на украину..... . Где-то, инопланетяне прочитав этот коммент, пожали плечам: " да мы и не собира...
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