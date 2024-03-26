Ещё один производитель может предложить измерение давления на часах

Известный производитель носимых устройств, компания Amazfit, тестирует инструмент измерения артериального давления в смарт-часах Balance. Об этом сообщают обладатели часов в Китае, Малайзии и Бразилии.

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Официально данная функциональность анонсирована не была, пока ведётся ограниченное тестирование. На YouTube было опубликовано видео с работой этой опции. На часах есть приложение для измерения давления, при его запуске показываются результаты последнего измерения, дата и время.

Для измерения необходимо поплотнее затянуть ремешок часов и прочитать уведомление о том, что часы не являются сертифицированным медицинским прибором. На измерение уходит около половины минуты. Необходимо положить руку на стол и не двигаться. В результате показываются систолическое и диастолическое артериальное давление и пульс, как на обычных тонометрах. Приложение сохраняет результаты прошлых измерений.





Как и в случае с часами Samsung Galaxy Watch, первоначально инструмент измерения Amazfit нужно откалибровать при помощи обычной манжеты. После этого периодически потребуется выполнять повторную калибровку.

Часы Balance были представлены в прошлом сентябре с различными функциями фитнеса и отслеживания медицинских показателей на основе ИИ в приложениях Zepp Aura и Zepp Coach. Они обладают экраном AMOLED размером 1,5 дюйма, защищены от воды на глубине до 50 м и имеют биотрекер для отслеживания показателей сна. Продолжительность работы составляет 2 недели.

Когда измерение давления будет доступно на этих часах во всех странах, неизвестно.