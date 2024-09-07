Amazfit T-Rex 3 предлагают ИИ-ассистента от OpenAI.

Компания Amazfit является одним из ведущих производителей смарт-часов, предлагая функциональные решения для отслеживания фитнеса и медицинских показателей. У неё есть серия часов T-Rex с повышенной прочностью, и недавно эта серия пополнилась моделью Amazfit T-Rex 3.

У этих часов имеется рейтинг водонепроницаемости уровня 10 ATM, полимерная рамка военного класса и рамка из нержавеющей стали. По сравнению с часами прошлого поколения предлагаются более крупный и яркий экран AMOLED с диагональю 1,5 дюйма. Пиковая яркость достигает значения 2000 нит, что ставит их в один ряд с Pixel Watch 3 и Apple Watch Series 9. Продолжительность работы должна составлять 27 дней, при непрерывном использовании GPS — 7,5 дней. У часов прошлого поколения эти показатели составляли 24 дня и 2,5 дня соответственно.

Предлагается отслеживание более 170 видов физической активности, расширенный режим силовых тренировок и увеличенный набор отслеживаемых параметров, таких как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, стресс и сон.

Доступен помощник Zepp Flow AI на основе OpenAI GPT-4, бесконтактные платежи Zepp Pay в Европе и интеграция с кольцом этого производителя Helio Ring. Часы работают на операционной системе Zepp OS 4.

На сайте компании Amazfit они доступны по цене 300 евро.