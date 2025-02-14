BMW M5 2025 может быть обновлён через год или два

BMW M5 2025 дебютировал меньше года назад, с презентацией в конце июня. Несмотря на это, BMW уже готовит фейслифтинг для своего первого гибридного M5. Его вес и стиль некоторыми были восприняты неоднозначно.

Мало какие автомобили BMW последних лет хвалили за элегантность, но с предстоящим направлением стиля Neue Klasse есть надежда на будущее. К счастью, BMW не ждёт появления совершенно новых поколений своих автомобилей, чтобы придать им косметическое обновление. Оно, по словам представителей компании, заставит автомобили выглядеть так, будто они «пропустили поколение».

Сделанные фотографами изображения показывают, что вся передняя часть будет переработана. Хотя центральные решётки радиатора останутся большими, похоже, что они будут сливаться с блоками фар. В результате капот получит некоторые незначительные изменения, но, наверняка, дизайн бампера останется прежним. Заклёпочные панели на капоте могут пытаться скрыть углубление, а квартет выхлопных труб подтверждает, что это M5.

К сожалению, задние фары и задний бампер на этом тестовом прототипе являются временными, так что неизвестно, как они изменятся. Быть может, появится световая полоса, как на концепте седана Vision Neue Klasse, которая не сильно отличается от дизайна задних фар G90. Хотя между каждой моделью будут небольшие различия, предыдущие наблюдения за прототипами предполагают, что основные формы передних и задних частей будут в целом схожи.

Поскольку M5 является относительно новым проектом, а M5 Touring (универсал) ещё новее, вряд ли этот фейслифтинг вступит в силу в ближайшее время. Дата выпуска может быть в 2026 или 2027 году. Шпионские снимки изображают автомобиль, который находится на ранней стадии разработки.