BMW готовит быструю модель M3 CS Touring в ограниченном количестве

Отличный автомобиль BMW M3 Touring недоступен в США. Теперь у американских любителей универсалов появится ещё один повод для зависти: BMW официально рекламирует более мощный M3 CS Touring. Впервые слухи о нём появились в 2023 году, с предполагаемым выпуском в 2025 году. Судя по всему, ожидаемый M3 CS Touring появится точно по графику.

Опубликованный на страницах BMW в социальных сетях, M3 CS Touring, хоть и не названный производителем прямо, был представлен с подписью: «Быстрота вот-вот встретится с ещё большей быстротой». BMW назвала его «Идеальным решением для одного автомобиля» в одном из хэштегов, намекая на способность этой машины выполнять очень быстрые поездки, помимо заездов на гоночной трассе.

Несмотря на несколько появлений на тестах в Нюрбургринге, официальная информация о предстоящем M3 CS Touring остаётся скудной. Однако анализ M3 CS и M4 CS может дать представление о том, чего ожидать от более мощного универсала BMW. Как седан и купе, M3 CS Touring, скорее всего, будет оснащён двигателем S58 — рядной «шестёркой» с двойным турбонаддувом объёмом 3,0 литра, развивающим 543 л.с. и 650 Нм крутящего момента.

Что касается кузова, M3 CS Touring получит несколько изменений в передней части, чтобы соответствовать собратьям из линейки CS. Тизеры с затемнёнными деталями скрывают узнаваемую решётку радиатора, хотя камуфляжные элементы лишь частично прикрывают, вероятно, более агрессивный бампер для улучшенного воздушного потока. Также ожидаются детали из углеродного волокна. Задняя часть, скорее всего, будет оснащена диффузором и спойлером, изготовленными из композитного материала для снижения веса.

BMW не раскрыл дату запуска своего универсала, хотя предыдущие отчёты указывают на дебют весной. Однако можно ожидать, что M3 CS Touring будет таким же ограниченным, как и другие модели CS, с общим объёмом в несколько тысяч экземпляров по всему миру. Это сделает модели крайне желанными для фанатов и коллекционеров BMW.