Производство нового BMW iX стартует в марте

Модель BMW iX к 2026 году получит обновление. Базовая версия iX получит почти 161 км дополнительного запаса хода. BMW увеличит дальность и мощность по всей линейке.

Когда-то цифры в названиях BMW имели смысл. Например, 328i означал, что под капотом стоит 2,8-литровый двигатель с впрыском топлива. Сегодня они почти ничего не значат, но BMW продолжает делать вид, что это не так. Поэтому, когда новые модели iX становятся мощнее, они получают и новые названия.

xDrive45 — абсолютно новая модель для США, хотя она уже была доступна в Европе и Канаде. Бывший iX xDrive40 теперь называется xDrive45. xDrive50 переименован в xDrive60, а M60 теперь называется M70.

BMW iX начинается с 402 л. с. с xDrive45. Для тех, кто ранее имел дело с xDrive40, улучшения заметны: мощность выросла на 80 л. с. по сравнению с прошлогодним 322-сильным вариантом. Базовый iX разгоняется до 100 км/ч за 4,9 секунды. xDrive60 получил менее значительное увеличение: теперь он выдаёт 536 л. с. — на 20 больше, чем раньше, а разгон до 100 км/ч стал быстрее на полсекунды.

В топовой версии M70 электромоторы BMW выдают 650 л. с., что на 40 больше, чем у предыдущего флагмана M60. Максимальный крутящий момент достигает 1099 Нм при активации Launch Control, разгоняя кроссовер до 100 км/ч за 3,6 секунды. Это делает его серьёзным соперником даже для гибридного BMW XM.

Дополнительная мощность стала результатом небольших доработок электрической силовой установки. BMW называет это «перенастройкой», но эффект получился внушительный. В 2026 году также ожидается значительный рост эффективности благодаря новому инвертору на основе карбида кремния. По словам BMW, он «значительно эффективнее» в преобразовании энергии и обладает лучшей термостойкостью.

Другие изменения включают новые подшипники с уменьшенным трением, новые шины и более экономичные фары. Эти меры позволили увеличить запас хода примерно на 10% по сравнению с прошлым годом.

Модель xDrive45 получила аккумулятор ёмкостью 100,1 кВт•ч (доступная ёмкость), что значительно больше, чем у прежнего xDrive40. Этот аккумулятор обеспечивает запас хода в 502 км — огромный скачок по сравнению с 350 км у прошлогоднего xDrive40. Все три версии iX теперь используют новые аккумуляторные ячейки BMW с повышенной внутренней эффективностью. xDrive60 рассчитан на 547 км, а M70 — на 486 км.

BMW заменила самовосстанавливающуюся решётку радиатора новым дизайном. Форма осталась прежней, но теперь узор выполнен в виде диагональных линий, напоминающих новый X3. Среди мелких обновлений — изменённые дневные ходовые огни, новые цвета и отделка. Сзади у M70 появился новый диффузор. Не глядя в спецификации, изменения будет сложно заметить.

BMW начнёт производство обновлённого iX в марте 2025 года на заводе в Дингольфинге, а первые поставки запланированы на второй квартал. Цены начинаются от $75150 за xDrive45, $88500 за xDrive60 и $111500 за M70.