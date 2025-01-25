BMW не будет ставить экраны больше 18 дюймов

Последняя мультимедийная система BMW, получившая название Panoramic iDrive X, является самой технологичной на сегодняшний день. Быть может, это максимальный размер экрана, который компания готова использовать. Основной сенсорный экран iDrive X имеет диагональ 17,9 дюйма. BMW считает, что увеличение экрана только снизит вовлечённость водителя.

Главный директор по разработке BMW Франк Вебер в интервью изданию Motor Authority заявил, что нет смысла делать экран больше, чем планируется для iDrive X. «Что-то происходит, когда в вашем автомобиле устанавливают такие большие телевизионные экраны, которые отвлекают вас от дороги», — сказал Вебер в интервью. С усмешкой говоря о Mercedes-Benz Hyperscreen, который появится в обновлённой S-Class, исполнительный директор отметил, что продолжающееся увеличение числа экранов в автомобилях отвлекает и не приносит пользы, поскольку водителям бывает трудно дотянуться до краёв некоторых экранов.

Это одна из причин, почему для Panoramic iDrive был выбран трапециевидный экран, который размещает некоторые функции в пределах досягаемости пальца от руля. Вебер также добавил, что экран от стойки до стойки в нижней части лобового стекла исключит необходимость в большом центральном экране. Водители смогут разместить свои любимые функции на панорамном экране и оставить их без изменений, так что вся важная информация для управления будет доступна одним быстрым взглядом, не отрываясь от дороги.

Консольная кнопка iDrive, которая является неотъемлемой частью системы BMW с 7-й серии 2002 года, исчезнет. Функция прокрутки меню будет заменена голосовым управлением. Однако, по словам производителя, в системе всё равно останутся физические элементы управления. Кнопка радио, органы управления коробкой передач, регулировка зеркал и обогрев стекол сохранят свои кнопочные функции. Это отличная новость для тех, кто сталкивался с трудностью настройки громкости с помощью сенсорных слайдеров.

По данным Motor Authority, Panoramic iDrive X будет установлен в модельном ряду компании, начиная с нового поколения электрического кроссовера BMW iX3. Его размер, вероятно, будет уменьшен в более компактных автомобилях. Похоже, что панорамный экран на приборной панели станет повсеместно распространённым, а не доступным только для самых дорогих моделей, таких как будущие предложения Alpina от BMW.