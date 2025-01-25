Последняя мультимедийная система BMW, получившая название Panoramic iDrive X, является самой технологичной на сегодняшний день. Быть может, это максимальный размер экрана, который компания готова использовать. Основной сенсорный экран iDrive X имеет диагональ 17,9 дюйма. BMW считает, что увеличение экрана только снизит вовлечённость водителя.
Главный директор по разработке BMW Франк Вебер в интервью изданию Motor Authority заявил, что нет смысла делать экран больше, чем планируется для iDrive X. «Что-то происходит, когда в вашем автомобиле устанавливают такие большие телевизионные экраны, которые отвлекают вас от дороги», — сказал Вебер в интервью. С усмешкой говоря о Mercedes-Benz Hyperscreen, который появится в обновлённой S-Class, исполнительный директор отметил, что продолжающееся увеличение числа экранов в автомобилях отвлекает и не приносит пользы, поскольку водителям бывает трудно дотянуться до краёв некоторых экранов.
Это одна из причин, почему для Panoramic iDrive был выбран трапециевидный экран, который размещает некоторые функции в пределах досягаемости пальца от руля. Вебер также добавил, что экран от стойки до стойки в нижней части лобового стекла исключит необходимость в большом центральном экране. Водители смогут разместить свои любимые функции на панорамном экране и оставить их без изменений, так что вся важная информация для управления будет доступна одним быстрым взглядом, не отрываясь от дороги.
Консольная кнопка iDrive, которая является неотъемлемой частью системы BMW с 7-й серии 2002 года, исчезнет. Функция прокрутки меню будет заменена голосовым управлением. Однако, по словам производителя, в системе всё равно останутся физические элементы управления. Кнопка радио, органы управления коробкой передач, регулировка зеркал и обогрев стекол сохранят свои кнопочные функции. Это отличная новость для тех, кто сталкивался с трудностью настройки громкости с помощью сенсорных слайдеров.
По данным Motor Authority, Panoramic iDrive X будет установлен в модельном ряду компании, начиная с нового поколения электрического кроссовера BMW iX3. Его размер, вероятно, будет уменьшен в более компактных автомобилях. Похоже, что панорамный экран на приборной панели станет повсеместно распространённым, а не доступным только для самых дорогих моделей, таких как будущие предложения Alpina от BMW.