Galaxy A26 на Android 15 скоро ожидается в продаже

Samsung в прошлом месяце представила новое поколение флагманских смартфонов Galaxy S. Дальше наступает время обновлять смартфоны более доступной по цене серии A. Сюда входят несколько моделей, но точно известно о скором релизе аппаратов Galaxy A26, A36 и A56.

К настоящему моменту уже появлялись изображения A36 и A56, а теперь показали и A26. Сделал это инсайдер Arsène Lupin в Twitter, продемонстрировав знакомый дизайн Samsung.

Южнокорейский производитель продолжает использовать экраны с вырезами в серии A2x и более низкого уровня. Galaxy A26 не стал исключением. Он получил каплевидный вырез и достаточно широкую нижнюю рамку.

С обратной стороны A26 больше напоминает A36 и A56. Камеры теперь расположены в модуле овальной формы вместо отдельных колец. Задняя панель остаётся плоской. Также можно заметить дизайн Key Island на правой стороне. Смартфон будет доступен в белом, чёрном и мятно-зелёном цветовых вариантах.

Согласно предыдущему отчёту, Galaxy A26 5G получит экран размером 6,64 или 6,7 дюйма FHD+ с частотой обновления 120 Гц.

Размеры корпуса могут составлять 164 × 77,5 × 7,7 мм, а вес — 209 г. Это делает аппарат немного крупнее, но тоньше и легче предшественника. Модель прошлого года была толщиной 8,3 мм и весом 197 г. Возможно, ёмкость аккумулятора составит 5000 мАч.

Что касается программного обеспечения, Galaxy A26 5G будет работать на Android 15, предлагая новейшие функции и улучшения безопасности от Samsung и Google. Релиз Galaxy A26, вероятно, уже не за горами, так как с выхода предшественника прошло более года.