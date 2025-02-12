Следующее поколение платформы Intel Xeon W представит линейку Granite Rapids-W вместе с материнскими платами W890

Очередная информация о платформе Intel Granite Rapids-W поступила от инсайдера Jaykihn. Он поделился деталями платформ как в сегменте Mainstream, так и в сегменте Expert. Это говорит о том, что Intel придерживается той же стратегии, что и в последних предложениях Xeon W. Как и AMD, она предложит одну топовую и одну начальную линейку процессоров для пользователей рабочих станций.

Семейство Intel Granite Rapids-W Xeon W будет поддерживать 4-канальную память и 80 линий PCIe Gen5 на платформе Mainstream. Более продвинутая платформа Expert предложит 128 линий PCIe Gen5 и поддержку 8-канальной памяти.

Помимо процессоров, платформа Xeon W также получит новый чипсет W890. Он будет использоваться в материнских платах следующего поколения. Чипсет предложит 24 линии PCIe Gen4 и 8 линий Gen4 для использования в DMI. Неизвестно, будет ли Intel использовать два разных варианта сокетов для чипсета W890, учитывая, что чипы Xeon 6900P и Xeon 6700P будут использовать разные сокеты.

Линейка 6900P использует сокет LGA 7529, в то время как Xeon 6700P будет работать на сокете LGA 4710. Материнские платы с чипсетом предыдущего поколения W790 использовали сокет LGA 4677, который применялся в двух поколениях процессоров — Sapphire Rapids Xeon W-2400/3400 и его обновлении, серии W-2500/3500.

Также известно, что процессоры Intel Granite Rapids-SP получат до 86 ядер. Это означает увеличение количества ядер и потоков на 43% по сравнению с чипами Sapphire Rapids-SP, а также увеличенный объём кеша. Количество ядер будет ниже, чем у процессоров Threadripper 7000, которые предлагают до 96 ядер. Зато следующее поколение HEDT-серии Intel будет использовать улучшенные ядра Redwood Cove — те же, что применяются в Meteor Lake, но с более высокими пределами энергопотребления.

Точная дата выхода не подтверждена, но можно ожидать их в продаже в этом году.